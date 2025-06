Totale onverantwoordelijkheid Wilders legt bom onder rechtse ambities

Vorige week dreigde Wilders al op te stappen als zijn immigratie-eisen niet zouden worden ingewilligd. De coalitiepartijen VVD, BBB, NSC en PVV waren al sinds gisteravond intensief met elkaar in conclaaf over de crisis.

Het kabinet werd op 2 juli 2024 geïnstalleerd. Daarmee is het kabinet-Schoof al binnen een jaar na de formatie gevallen.

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn dreigementen kracht bijgezet en stapt met zijn partij uit de coalitie. Op dinsdagochtend 3 juni meldt hij dit nieuws via X. ‘Geen handtekening voor onze asielplannen. Geen aanpassingen Hoofdlijnenakkoord. PVV verlaat de coalitie.’

Door: Victor Pak, redacteur Den Haag

Het was de belofte van het kabinet-Schoof. Een rechts kabinet zou eindelijk de grote problemen aanpakken. Van stikstof, het vertrek van de industrie tot het asielbeleid. Op dat laatste dossier zou Nederland zelfs met ‘het strengste asielbeleid ooit’ komen.

Maar de dromen van het kabinet-Schoof bleken bedrog. Ruzies en relletjes kenmerkten de moeizame samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB. De grote problemen zijn niet aangepakt, maar doorgeschoven. Machteloosheid typeerde het eerste rechtse kabinet in meer dan tien jaar tijd.

Dat PVV-leider Geert Wilders nu door een zelfgecreëerde crisis eruit stapt en het kabinet laat vallen, is niet anders te kenmerken dan totale onverantwoordelijkheid.

Zijn eigen bewindsvrouw Marjolein Faber toont zich al maanden als asielminister zonder enig politiek benul. In plaats van steun voor streng asielbeleid te verzamelen, vervreemdde ze met gekke fratsen potentiële medestanders van haar beleid.

Voor Nederland betekent Wilders’ keuze nog meer stilstand. Een doorstart van een minderheidskabinet zou geen juiste keuze zijn in deze situatie. Dat zal nog onmachtiger zijn in het maken van effectief beleid dan het kabinet-Schoof al was.

Dus Nederland zit voorlopig in de wachtstand. Verkiezingen zullen pas na de zomervakantie plaats hebben en een potentiële formatie zal niet voor de jaarwisseling zijn afgerond.