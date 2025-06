Koehandel tussen Kamer en kabinet kan losbarsten

Na elke kabinetsval beslist de Tweede Kamer over een lijst van controversiële onderwerpen. Dat zijn onderwerpen die de Kamer niet meer behandeld tot er een nieuw kabinet is. Zowel de Tweede als Eerste Kamer stellen zo’n lijst op.

‘Het wordt uitzoeken waar we elkaar vinden,’ zei demissionair premier Dick Schoof in het debat daarover.

Door: Victor Pak, redacteur Den Haag

Het is een van de fraaiste principes van de Nederlandse democratie. Een kabinet in demissionaire staat regeert niet over zijn graf heen. Het handelt lopende zaken af, maar komt zo min mogelijk met nieuw beleid. Immers moet de kiezer zich nog uitspreken over een nieuwe volksvertegenwoordiging.

Waarom Schoof toch wil doorregeren

Voor het demissionaire kabinet Schoof ligt dat toch wat anders. Het mandaat van de huidige Tweede Kamer is slechts anderhalf jaar oud. Ook is er vanwege omvangrijke crises in en rond Nederland genoeg te doen. Ook voor een demissionair kabinet.

Zo kan Nederland niet wachten met het nemen van besluiten over defensie en de ophoging van de NAVO-norm. Ook de stikstofcrisis, en de economie die mede daardoor op slot zit, zijn thema’s die een snelle oplossing verdienen.

Erfenis van Faber: streng asielbeleid op tafel

Daarnaast is er nog de erfenis van ex-asielminister Marjolein Faber (PVV). Haar strenge asielwetten zouden de komende weken in de Kamer voorkomen. Er lijkt brede steun te zijn om die wetsbehandeling door te zetten.

Dat is terecht. Het kabinet Schoof wist tot nu toe weinig waar te maken van ‘het strengste asielbeleid ooit’. Vooral dankzij Europese maatregelen daalde de asielinstroom. Nederland staat alsnog aan de slag om ook zelf strenge regels in te voeren. Daar moet Schoof alsnog mee aan de slag.

Kabinet moet coalities smeden per dossier

Het demissionaire kabinet moet nu met de pet in de hand rond in de Kamer om coalities te smeden. Het is complex werk, maar niets doen op deze cruciale thema’s zou onverteerbaar zijn.