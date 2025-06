Nederland keert zich af van Israël, relatie onder druk

Bron: Rijksoverheid, ministerraad

De verhoudingen tussen Nederland en Israël dreigen te verslechteren. Het demissionaire kabinet reageerde vrijdag 13 juni cryptisch na de luchtaanvallen van Israël op Iran, waar de ayatollahs uit zijn op vernietiging van de Joodse staat. Nederland schaarde zich niet expliciet achter de oude bondgenoot.

Het kabinet ‘betreurde dat Israël zich genoodzaakt voelde om tot deze militaire actie over te gaan’. Die reactie heeft tot teleurstelling geleid in Israëlische diplomatieke kringen.

Benadrukt wordt dat het conflict in Gaza los moet worden gezien van de oorlog met Iran. Nederland en Europa zouden er meer van doordrongen moeten zijn dat Israël handelt vanuit existentiële noodzaak, waarvan ook Europa profiteert.

Operatie Rising Lion tegen Iran is weliswaar bedoeld om Israëls veiligheid te waarborgen, maar draagt tevens bij aan de veiligheid van Europa, aangezien Iraanse raketten tot in Europa reiken.

Bovendien voorziet Iran Rusland van wapentuig in de oorlog met Oekraïne.

Verhouding met Nederland is doorgaans redelijk

In het algemeen is de samenwerking tussen Nederland en Israël redelijk, maar door de oorlog in Gaza dreigt verslechtering van de betrekkingen.

Dat komt vooral door de aanhoudende Israëlische blokkade van humanitaire hulp en elektriciteitslevering naar de Gazastrook en het Israëlische besluit om de militaire operaties in Gaza uit te breiden.

Op initiatief van Nederland onderzoekt de Europese Unie de naleving door Israël van Artikel 2 van het EU-Israël Associatieakkoord over onder meer het respecteren van mensenrechten.

Kabinet wil sancties tegen extremistische ministers Israël

Intussen spreekt het demissionaire kabinet zich woensdag 18 juni ook uit voor sancties tegen de extremistische Israëlische ministers Ben-Gvir en Smotrich, zo melden demissionair premier Schoof en minister Veldkamp de Tweede Kamer. De Kamer drong hier al eerder op aan.

Ben-Gvir en Smotrich roepen onder meer op tot meer illegale nederzettingen en het verdrijven van Palestijnen.

Met landen als Spanje, Ierland en Noorwegen heeft Israël inmiddels een ronduit ijskoude relatie. De drie landen erkenden afgelopen mei de Palestijnse Staat, tot Israëlisch ongenoegen.