Komt Brekelmans’ miljardeninjectie uit militaire nood of politiek belang?

De feiten: Gereserveerd geld voor de voorjaarsnota krijgt een bestemming

Met nog een paar dagen te gaan tot de NAVO-top, presenteert demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) nieuwe plannen voor de uitbreiding van de krijgsmacht. De 1,1 miljard euro die het kabinet in de Voorjaarsnota reserveerde, krijgt nu een bestemming. Brekelmans gaat fors investeren in de Koninklijke Landmacht, zei hij in een interview met De Telegraaf. Krijgsmacht groeit met nieuw bataljon en inzet op drones In totaal wordt 425 miljoen euro geïnvesteerd in gevechtskracht op land en luchtverdediging, 125 miljoen euro in drones en bescherming daartegen, en 83 miljoen euro in medische ondersteuning. Daarnaast komt er een reservering van 120 miljoen euro voor loonbijstelling en het opvangen van prijsstijgingen van materieel. Nieuw pantserinfanteriebataljon versterkt de landmacht De kern van de investering is de oprichting van het nieuwe pantserinfanteriebataljon, dat uiteindelijk moet bestaan uit ongeveer 1.000 militairen. Het nieuwe bataljon wordt uitgerust met gevechtsvoertuigen en onbemande luchtvaartuigen. Naar verwachting komen er zo’n 50 extra voertuigen, vermoedelijk CV90’s: zwaarbewapende en gepantserde rupsvoertuigen zoals de landmacht die al langer gebruikt. Tegelijk wordt dus fors geïnvesteerd in drones, zowel voor aanval en verkenning als ter verdediging tegen vijandelijke drones.

EW’s visie: investering is zowel (geo)politiek als bestuurlijk verstandig

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie

Dat de minister uitgerekend nu met dit nieuws komt, is natuurlijk geen toeval. We staan aan de vooravond van wat een historische NAVO-top belooft te worden. ‘Het gaat de laatste tijd veel over miljarden en percentages, maar dit is een substantiële stap om de krijgsmacht te versterken en onze afschrikking op orde te krijgen,’ aldus Brekelmans. VVD koppelt defensie-uitgaven aan verkiezingsstrategie Los van de dringende militaire noodzaak om de krijgsmacht uit te breiden – vooral de landmacht, die het bij elke bezuinigingsgolf zwaar te verduren kreeg – is het ook politiek en electoraal slim. Voor de VVD is het belangrijk daadkracht te tonen en zo de toon te zetten voor de komende verkiezingscampagne. VVD profileert zich op internationale veiligheid met oog op NAVO-top Tijdens het VVD-congres in Nieuwegein op 11 juni zette partijleider Dilan Yeşilgöz stevig in op internationale veiligheid. Door nu met deze investering te komen, laat de partij zien dat ze woord bij daad voegt. Zo blijft de minister van Defensie uit het gastland ook niet zonder inbreng op ‘zijn’ NAVO-top.

Verdere verdieping: Investeringen zijn in lijn met NAVO-wensen

De uitgebreide investering in de landmacht komt niet als een verrassing. De NAVO werkt al langer aan het zogeheten NATO Force Model, dat voorziet in aanzienlijke uitbreiding van de gevechtskracht op land. Afgelopen najaar werd bekend dat het bondgenootschap het aantal brigades wil uitbreiden van 82 naar 131. Dat betekent een stijging van 170.000 naar 250.000 militairen die paraat moeten staan. Luchtverdediging binnen NAVO blijft zwakke schakel In de luchtverdediging is de nood het hoogst. Het aantal eenheden daarvoor op het land moet, als het aan de NAVO ligt, groeien van 293 naar 1.467, verspreid over alle NAVO-landen. Een jaar geleden maakte het bondgenootschap bekend dat het slechts in 5 procent van de luchtverdediging aan de oostflank kan voorzien. Ook de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, sprak begin juni harde woorden over de luchtverdedigingscapaciteit. ‘De luchtverdediging moet worden vervijfvoudigd,’ zei hij tijdens een persconferentie bij denktank Chatham House in Londen op 9 juni. NAVO-verlanglijst legt nadruk op raketverdediging Daarbij pleitte hij ook voor de aanschaf van duizenden extra tanks en pantservoertuigen. Rutte verwees naar een interne verlanglijst van de NAVO, die nog niet openbaar wordt gemaakt omdat het bondgenootschap ‘de tegenstander niet wijzer wil maken over haar zwakke plekken’. Toch is inmiddels duidelijk dat die lijst onder meer inzet op uitbreiding van de lucht- en raketverdediging met 400 procent. ‘Die capaciteit is op dit moment zwaar ondermaats,’ aldus Rutte.

