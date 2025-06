Bestaanszekerheid NSC in het geding met Van Hijum als lijsttrekker

Hij verliet in 2023 het CDA, na daar jarenlang carrière te hebben gemaakt. Zo was hij Tweede Kamerlid van 2003 tot 2014 en gedeputeerde in Overijssel van 2014 tot 2023.

Met Van Hijum kiest het partijbestuur voor een vertrouweling van NSC-oprichter Pieter Omtzigt . Van Hijum is minister van Sociale Zaken en, sinds het kabinet-Schoof demissionair is, ook van Volksgezondheid.

In de partij rommelde het de afgelopen dagen. Fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven liet zaterdagavond 14 juni weten zich niet te kandideren voor het lijsttrekkerschap. Eerder had zij nog aangegeven dat wel te zullen doen. Hierop maakte Van Hijum bekend te hebben gesolliciteerd.

Zeker is dat de NSC-lijsttrekker een heidens karwei wacht. De partij heeft twintig Kamerzetels, maar houdt er in de peilingen één tot twee over.

Tot donderdag 19 juni kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Een dag later maakt NSC bekend of er een lijsttrekkersverkiezing moet komen.

Bron: X, Telegraaf

Door: Victor Pak, poltiek redacteur

Gekonkel in de partijtop leidde ertoe Eddy van Hijum de beoogd lijsttrekker is. Bij de kiezer zal het getouwtrek weinig warme gevoelens oproepen.

Sinds Pieter Omtzigts burn-out en vertrek uit de politiek verkeert NSC in een crisis, die groter is geworden door de kabinetsval. De afsplitsing van het CDA vervalt nu in CDA-achtige trekken, met een bittere discussie over de koers van de partij.

De partijtop ziet meer in de bestuurlijke Van Hijum dan in de conservatieve Boomsma. Een te rechtvaardigen keuze, maar ook een gok. De partij is in de peilingen gemarginaliseerd. Van Hijum is een degelijke bestuurder, maar geen bewezen lijsttrekker.

Boomsma had daar als CDA-lijsttrekker in Amsterdam nog enige ervaring mee. Met hem als leider zou NSC zich bovendien een meer onderscheidend profiel aanmeten in aanloop naar de verkiezingen.

Vaststaat dat met het gerommel NSC zichzelf nog impopulairder maakt. Kiezers houden meestal niet van partijen waar intern wordt geruzied. Zo brengt NSC de eigen bestaanszekerheid in gevaar.