D66 verandert koers op asiel: ‘Wat wij doen is onmenselijk’

D66-leider Rob Jetten maakte deze wijziging bekend in een interview met het AD. De partij wil ook sleutelen aan internationale verdragen. Jetten vindt dat de middenpartijen ‘een stap voorwaarts moeten doen’ om te voorkomen dat er in de toekomst wéér een kabinet sneuvelt over het onderwerp.

D66 scherpt de eigen koers voor asiel aan. Vluchtelingen moeten in de toekomst buiten de grenzen van Europa asiel aanvragen. Wie zich op eigen houtje meldt in Nederland, wordt niet meer toegelaten.

Door: Carla Joosten, redacteur Politiek

Het valt te prijzen dat D66 terugkomt van het idee dat Nederland de deuren wijd moet openzetten voor eenieder die asiel aanvraagt. Wie nooit van mening verandert, is niet serieus te nemen in de politiek.

Het asielsysteem is, zoals D66-leider Rob Jetten terecht zegt, stuk. Dat is het al jaren. Het systeem is slecht voor Nederland, maar ook voor de asielzoeker zelf. Procedures vragen te veel tijd, opvang is schaars en voor erkende vluchtelingen is er amper huisvesting. Dat leidt tot concurrentie op de toch al krappe woningmarkt.

Migratie is een van de motoren van de bevolkingsgroei. Een groei die Nederland niet aankan. Het asielprobleem is er een belangrijk onderdeel van. Opvang in de regio en behandeling van asielaanvragen aan de Europese grens zijn beter, erkent Jetten eindelijk.

Plan van D66 is niet revolutionair

Revolutionair is het plan van D66 nu ook weer niet. Het migratiepact van de Europese Unie, dat over een jaar in werking treedt, zegt ook dat asielzoekers aan de buitengrenzen moeten worden gescreend.

Dat D66 zich daarnaast voorstander toont van aanpassing van internationale verdragen, is een enorme stap vooruit. Andere politici die dit probeerden, zoals voormalig CDA-leider Sybrand Buma, kregen nooit steun voor voorstellen hiertoe.

D66 toont hypocrisie met late koerswijziging

Des te vreemder is het dat D66 vorige week nog stemde tegen een motie hierover van BBB en NSC. De partij van Jetten wilde haar eigen moment kiezen, wat wel aantoont dat stellingnames in de Tweede Kamer niet altijd serieus te nemen zijn.

Het cynische van de koerswijziging van D66 is dat de partij jarenlang politici die al veel langer een ander systeem bepleiten moreel de maat nam en zelfs in de xenofobe hoek duwde. Naar verwachting houdt dit moraliseren nu op.