Zorgkaart faalt als betrouwbaar kompas voor de zorg

De Zorgkaart is in 2019 opgezet door de Patiëntenfederatie Nederland, een koepel van tal van kleine belangenorganisaties voor patiënten. Doel was meer transparantie, en daarmee meer inzicht in de kwaliteit van zorgverleners en de door hen geleverde zorg.

Zorgkaart is een soort Tripadvisor voor de zorg. Net zoals reizigers hotels, restaurants en attracties kunnen beoordelen, zo kunnen patiënten op Zorgkaart een beoordeling achterlaten voor een tandarts of oncoloog.

Door: Bram Hahn, redacteur Kennis

Er is niks mis met het streven van de Patiëntenfederatie om meer transparantie in de zorg te krijgen.

Meer betrouwbare informatie over de kwaliteit en prestaties van zorgaanbieders, biedt patiënten in beginsel de mogelijkheid om te kiezen dat ze met hun kapotte heup of migraine liever naar de ene dan naar de andere behandelaar gaan.

Openheid over de kwaliteit van zorg stimuleert zorgverleners ook tot betere prestaties.

Als uit cijfers blijkt dat het ene ziekenhuis beduidend slechter presteert bij prostaatoperaties dan het andere, en dat komt naar buiten, dan zal zo’n ziekenhuis zorgen dat er verbetering optreedt.

De beperkte waarde van ZorgkaartNederland

Niet voor niets publiceerde EW in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM jaren het onderzoek Beste ziekenhuizen, met beoordelingen op basis van openbare informatie die de ziekenhuizen aanleveren.

Maar Zorgkaart is een bonte verzameling van hoofdzakelijk anonieme reviews, waarvan nauwelijks is vast te stellen of ze kloppen. Het aantal beoordelingen per zorgaanbieder is laag, en vaak al jaren oud.

Dus een handjevol rancuneuze patiënten kan het beeld bepalen van een zorgaanbieder.

Andere zorgaanbieders hebben dan weer zo veel laaiend enthousiaste recensies, dat dit ook de wenkbrauwen doet fronsen. Het geheel aan beoordelingen op Zorgkaart is in elk geval volstrekt niet representatief.

Zorg om de betrouwbaarheid van Zorgkaart

Daar komt de recente onthulling bij dat het kinderlijk eenvoudig is om positieve beoordelingen te kopen via duistere tussenpersonen.

De Patiëntenfederatie ziet dat als betreurenswaardige incidenten en benadrukt dat zij allerlei mechanismen inbouwt om recensies te verifiëren en misbruik tegen te gaan.

Maar al met al is Zorgkaart een kostbaar project dat niet kan waarmaken wat het belooft. Terug naar de tekentafel.

