In onzekere economie blijft werkgelegenheid stevig overeind

Bron: CBS, UWV

Het werkloosheidspercentage is in april gedaald van 3,9 naar 3,8 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde die maand 387.000 werklozen, 8.000 minder dan in maart.

Eerder steeg het aantal werklozen nog licht. In november 2024-maart 2025 nam dit met 23.000 toe.

Structureel tekort aan personeel

De krimp in werkloosheid komt in een onzekere economische periode. In het eerste kwartaal van 2025 was er een forse stijging van het aantal bedrijven waar sprake was van collectief ontslag (van twintig of meer werknemers), aldus het UWV.

Tegelijk zoeken bedrijven nog steeds op grote schaal naar werknemers. In de zakelijke dienstverlening, de zorg en de handel zijn talloze vacatures. Ook blijft in diverse sectoren veel behoefte aan technisch personeel.