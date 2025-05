Waarom zou de EU opeens Amerikaanse wetenschappers ‘asiel’ verlenen?

Bron: Le Monde, Euronews

De Franse president Emmanuel Macron en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen troffen elkaar maandag 5 mei in Parijs op een internationaal congres over wetenschap, getiteld Choose Europe for Science .

Door: Geerten Waling, redacteur Academische vrijheid

Het is echt overdreven te spreken, zoals Macron en Von der Leyen doen, van ‘bedreigde’ wetenschappers, die ‘asiel’ zouden moeten krijgen. De Verenigde Staten zijn nog altijd een rechtsstaat waar grondrechten, zeker die van staatsburgers, rechterlijke bescherming genieten. Een academische werkplek of een onderzoekssubsidie valt niet onder die grondrechten.

De reactie van de twee wereldleiders is behoorlijk potsierlijk, met het oog op de vele landen in de wereld waar het veel slechter is gesteld met de academische vrijheid en waar wetenschappers daadwerkelijk worden bedreigd, vervolgd en vermoord vanwege hun werk.

Daarnaast zou het uitermate onverstandig zijn om kritiekloos alle ontslagen Amerikanen ‘over te nemen’ en een werkplek te geven aan een Europese universiteit. Zeker op het gebied van genderstudies en klimaatwetenschappen is er al een wildgroei binnen onze eigen instituties, waarbij het verschil tussen een Europese en Amerikaanse aanpak nauwelijks valt te onderscheiden.

Van een toegevoegde waarde is dan geen sprake. Wel zijn deze vakgebieden – zeker als het gaat om gender en diversiteit – gevoelig voor politieke ideologie en voor intellectuele eenzijdigheid. Ze zijn bovendien niet bepaald de grootste leveranciers van cruciale kennis en menskracht die de samenleving nodig heeft voor innovatie op het gebied van welzijn, welvaart en veiligheid.

Tot slot is het openzetten van de deur voor Amerikaanse kennisvluchtelingen nogal onrechtvaardig jegens de vele capabele Europeanen die nu al in de rij staan om een van de schaarse beurzen of functies in de wetenschap te bemachtigen.

In plaats van te wuiven met honderden miljoenen euro’s naar academici aan de overzijde van de oceaan, zouden Macron en Von der Leyen beter een scherpe visie kunnen ontwikkelen op wat de EU en haar inwoners in deze tijd het hardste nodig hebben. En al het toptalent dat nodig is om die visie te verwezenlijken, is vervolgens uiteraard van harte welkom.

