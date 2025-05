Oud-D66-leider en schrijver Jan Terlouw overleden

‘Ik had het helemaal gehad,’ blikte Terlouw later terug op de teloorgang van zijn partij. ‘Toen dacht ik: misschien ben ik wel meer een bestuurder dan een politicus.’

Toen de PvdA uit het kabinet stapte, bleef D66 zitten. Al snel merkte de partijleider dat D66 een partij van hoge pieken en diepe dalen was. Van de zeventien zetels waren er een jaar later nog maar zes over.

Met Terlouw als lijsttrekker ging D66 in 1977 van zes naar acht zetels en in 1981 van acht naar zeventien. Hij werd daarna vicepremier en minister van Economische Zaken in het kabinet-Van Agt II.

Na zijn vertrek uit politiek Den Haag werd Terlouw secretaris-generaal van de Europese Conferentie van Transportministers. Van 1991 tot 1996 was hij commissaris van de Koningin in Gelderland, waar hij in 1995 de volgens hemzelf moeilijkste beslissing in zijn loopbaan moest nemen. Het waterpeil van de Rijn en de Waal was zo hoog gestegen dat op zijn gezag een kwart miljoen Gelderlanders hun huis moesten verlaten.​

Later was hij nog een paar jaar lid van de Eerste Kamer.

Jan Terlouw als vader en schrijver

Terlouw was vader van vier kinderen, die hij zelfverzonnen verhaaltjes vertelde. Daaruit kwam het idee om kinder- en jeugdboeken te gaan schrijven. In zijn vakanties schreef hij onder meer Koning van Katoren, over een jongen die koning wordt van een fictief land, en Oorlogswinter, waarin hij zijn ervaringen als jongen in de Tweede Wereldoorlog verwerkte. Beide boeken horen tot de best verkochte Nederlandse jeugdboeken en zijn ook verfilmd. Oorlogswinter uit 2008 trok bijna een miljoen bezoekers.