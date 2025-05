Terecht dat Moszkowicz Vandaag Inside hard aanpakt over Holocaust

Bron: Vandaag Inside

Moszkowicz hield voet bij stuk: volgens hem is de reactie van Israël geen genocide, maar een militaire operatie tegen een terroristische organisatie. ‘De tijd dat Joden zich laten afslachten, is voorbij,’ aldus Moszkowicz.

Ook presentator Wilfred Genee mengde zich in het gesprek. Hij wees op het leed in Gaza en het gebrek aan toegang voor hulpverlening, hierbij maakte Genee een vergelijking met de Holocaust .

Aanleiding was een omstreden uitspraak van Derksen kort na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 . Derksen stelde toen dat ‘de Joden er wel een beetje om hadden gevraagd’. Hij trok die woorden niet in, maar verduidelijkte de Israëlische Joden te bedoelen en niet Joden in het algemeen.

Door: Geerten Waling, redacteur Antisemitisme

Het verdient eigenlijk geen aandacht als Johan Derksen zegt dat ‘die Joden’ (‘nou ja, de Israëlische Joden’) er toch wel ‘een beetje om gevraagd hadden’. En ook is het niet vermeldenswaard dat hij er ‘echt niet van op keek’, toen op 7 oktober 2023 meer dan 1.250 onschuldige burgers werden afgeslacht en ruim 250 gegijzeld.

Toch leverde het nu nuttige televisie op, omdat zijn kletspraat scherp van repliek werd gediend door Bram Moszkowicz. Educatieve televisie, je zou SBS6 er bijna subsidie voor geven.

Waarom de Gaza-oorlog geen ‘genocide’ is

Het is belangrijk kritisch te zijn op de Israëlische troepen en hun optreden in de Gazastrook. Ieder onschuldig slachtoffer is er één te veel, zeker als er opzet in het spel is. Maar dat maakt van de Gaza-oorlog nog geen ‘genocide’, zoals het steeds vaker klinkt.

Terecht legde Moszkowicz aan Derksen en de andere praatpalen aan tafel uit dat als Israël echt genocide wilde plegen, dat al in één dag was gelukt.

Bovendien, zo haalde Moszkowicz militair expert John Spencer aan, is de verhouding burgerdoden-gedode militairen (in dit geval ook: Hamas-terroristen) in Gaza veel lager dan bij vergelijkbare oorlogen in dichtbevolkte gebieden.

Obsessie met de Holocaust

Prima punten voor een gebalanceerde discussie, zou je zeggen. Niet voor Johan Derksen, die de oud-advocaat ‘emotie’ blijft aanwrijven en intussen zelf de ruim 1.200 doden van 7 oktober verwart met ‘1.200 gedode soldaten’ – alsof de Gaza-oorlog een rekensommetje is van militaire verliezen.

Maar het was gastheer Wilfred Genee die het hardst door de morele ondergrens zakte, toen hij het lot van de Gazanen vergeleek met de Joden die in de Holocaust machteloos naar hun vernietiging werden geleid.

Opmerking Wilfred Genee was abject en infaam

Genee verried niet alleen een gebrekkig moreel kompas, maar ook een gebrek aan smaak en originaliteit. Sinds 7 oktober is de Holocaust-vergelijking al veel vaker gemaakt – en meestal niet door figuren of partijen waarmee je als serieuze presentator wilt worden geassocieerd.

En om dat ook nog eens te doen in de dagen voorafgaand aan de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog – en daarmee ook van de grootste misdaad uit de recente geschiedenis, die uiteindelijk Israël als enige Joodse staat ter wereld bestaansrecht gaf…

Dat is, zoals Moszkowicz het zelf gezegd zou kunnen hebben, abject en infaam.