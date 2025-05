Premier Schoof vertilt zich ernstig aan stikstofdrama

Bron: GroenLinks-PvdA, PvdD

Het kabinet is dan eindelijk met zijn stikstofmaatregelen gekomen, maar ze blijken volgens nagenoeg de hele Tweede Kamer een ‘leeg pakket’. En dat terwijl twaalf ministers én de premier zelf er maandenlang aan werkten. Premier Schoof maakte er zelfs nadrukkelijk een chefsache van.

Mogelijk komen er met Prinsjesdag in september meer concrete voorstellen om Nederland van het stikstofslot te halen, maar zeker is dat allerminst. Dat bleek in een Kamerdebat donderdag 22 mei. Het kabinet verdedigde zijn veelbekritiseerde ‘startpakket’ dat een ministeriële commissie bestaande uit twaalf ministers afgelopen maanden samenstelde.

De Tweede Kamer heeft er weinig vertrouwen in dat het ‘lege startpakket’ daadwerkelijk resultaten gaat opleveren. Premier Schoof, die de commissie leidde, erkende zelfs dat hij graag een beter pakket had gezien en dat de stikstofproblematiek weerbarstiger en technisch complexer was dan hij van tevoren had gedacht. ‘Laat ik eerlijk zijn, ik heb het hele probleem onderschat,’ zei Schoof.

Miljarden aan investeringen staan op het spel

Het kabinet koerst af op het bereiken van de stikstofdoelen in 2035, maar de Kamer wijst op het oordeel van de landsadvocaat: er moet worden vastgehouden aan 2030. Meer spoed is ook nodig omdat miljarden aan investeringen in de industrie en de woningbouw in gevaar komen, want er mag nu vrijwel niet worden gebouwd.

In 2019 oordeelde de Raad van State dat het met de stikstofuitstoot zo niet langer kon, maar sindsdien is er nog niets veranderd. ‘Ik doe dit al zes jaar en heb het idee dat ik nog steeds in hetzelfde debat zit,’ zei GroenLinks-PvdA-Kamerlid Laura Bromet.

Politiek draait al decennia rondjes

Met een krantenpagina uit 1986 illustreerde Partij voor de Dieren-Kamerlid Ines Kostić hoezeer de politiek de afgelopen decennia rondjes draaide. ‘Minder vee, minder mest,’ citeerde ze.

Maar politiek kwam het kabinet niet in de problemen doordat de coalitie het pakket steunt. Deze zomer moeten de voorstellen worden uitgewerkt en dan zal ook blijken of het kabinet genoeg geld vindt om ze uit te voeren.