Vertrouwen in de samenleving leeft op – met één uitzondering

Veel instituties winnen vertrouwen in de samenleving. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Politie, rechters en het leger scoren het best, politici met afstand het slechtst. Theoretisch opgeleiden blijken meer vertrouwen in instituties te hebben dan praktisch opgeleiden.

Leger steeds populairder, vooral onder jongeren

Het vertrouwen in het leger groeide afgelopen jaar met een procentpunt, van 67 naar 68 procent. Dat is een van de hoogste scores in de lijst.

Bovendien is het percentage aanzienlijk gegroeid sinds het CBS het onderzoek in 2012 begon uit te voeren. Toen hadden nipt zes op de tien Nederlanders vertrouwen in het leger. Vooral bij jongeren is het vertrouwen hoog. Driekwart geeft aan dat in het leger te hebben, terwijl het percentage onder 65-plussers maar 61 bedraagt.

Politie en rechters behouden hoog vertrouwen

Van de instituties in de lijst scoren de politie met 79 procent en rechters met 78 procent het hoogst. Ook in die beide organisaties is de afgelopen twaalf jaar het vertrouwen behoorlijk toegenomen.

Daarnaast zeggen Nederlanders dat ze meer op elkaar aan kunnen. Tweederde van de ondervraagden zei anderen in de samenleving te vertrouwen. Een stevige toename: twaalf jaar geleden had 58 procent van de Nederlanders vertrouwen in de medemens.

Politiek blijft achter in vertrouwen van burgers

Veel minder goed scoren politici, en de Tweede Kamer afzonderlijk. Een kwart van de bevolking heeft vertrouwen in politici, in de Tweede Kamer als geheel is de score met 31 procent ook mager. Wel stijgen beide licht ten opzichte van vorig jaar. De Europese Unie scoort met 49 procent duidelijk beter.