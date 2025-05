Bron: Al Jazeera

Baldewsingh: ‘Moslims die nu opgroeien in Nederland ervaren discriminatie in publieke ruimten, op het werk, in de zorg, op de woningmarkt.’

Volgens hem heeft de Amerikaanse ‘war on terror’ na 11 september 2001 geleid tot een ‘war on muslims’ in het Westen.

Die boude uitspraken deed hij in een interview met de Arabische televisiezender Al Jazeera. Baldewsingh kreeg een stroom van kritiek over zich heen.

Bron: De Telegraaf, X

Door: Geerten Waling, redacteur Rechtsstaat

Baldewsingh weet slim de aandacht te trekken van de media. Die laten hem ook graag aan het woord, bezorgd of ronduit verongelijkt als hij vaak is. Hij spreekt dan met een toon alsof Nederland een derdewereldland is dat voortdurend mensenrechten schendt.

Dat wekt soms irritatie, maar het is wel zijn taak. Een ‘Nationaal Coördinator’ is in de praktijk een soort oliemannetje zonder mandaat of macht, maar wel met een sterke ombudsfunctie.

We hoeven niet ver terug in het verleden om te constateren dat wat extra ogen op bestuurlijk Nederland, die discriminatie kunnen signaleren, geen overbodige luxe zijn.

Als de islam iets vraagt, mag het antwoord ook ‘nee’ zijn

Er is geen concrete aanleiding bekend waarom Baldewsingh dit interview heeft gegeven of welke vormen van uitsluiting hij precies bedoelt.

Discriminatie van moslims op basis van hun geloof moet, net als bij bijvoorbeeld christenen en atheïsten, met kracht worden bestreden. Maar er is wel een wezenlijk verschil met discriminatie op basis van aangeboren identiteitskenmerken (huidskleur, geslacht, seksuele identiteit, enzovoort).

Zo is het aanhangen van een religie of ideologie in principe een vrije keuze van elk individu. Maar bovendien brengt zo’n religieus-ideologische identiteit ook eisen met zich mee die de vrijheid van anderen kunnen inperken.

De vrijheid van godsdienst kan botsen met andere rechten, vrijheden en regels. Dat blijkt wel bij de discussies over vrouwenbesnijdenis en de rituele slacht.

Eisen die haaks staan op de seculiere samenleving

De islam is een expansieve religie, die komt met politieke doelen en eigen wetgeving die haaks kunnen staan op de principes en belangen van de seculiere samenleving.

Denk aan de eis om een hoofddoek te mogen dragen boven een rechterstoga of een politie-uniform. Of de eis om bij een openbaar debat mannen en vrouwen in het publiek te scheiden. Of de eis om in kantines uitsluitend halal eten aan te bieden.

Ja, soms worden individuele moslims gediscrimineerd en dat is verfoeilijk. Maar als de islam continu verregaande aanpassing vraagt van de seculiere samenleving, dan kan het antwoord daarop soms ook gewoon ‘nee’ zijn. Dat heeft met ‘oorlog’ of met ‘genormaliseerde moslimhaat’ niets te maken.