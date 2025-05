Opnieuw blijkt: ‘geheime’ informatie is voor criminelen goud waard

Deze vrouw had allerlei persoonsgegevens uit de systemen gedeeld met haar kinderen en een onbekende derde, vermoedelijk een zogenoemde informatiemakelaar. Dat is een tussenpersoon die de informatie tegen betaling doorspeelt naar criminelen.

Lekken komt veelvuldig voor. Vorige week nog eiste de officier van justitie in Amsterdam vier jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk tegen een 60-jarige BOA.

De man zit nog in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt momenteel verhoord en donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Die informatie zou zijn gebruikt voor het plegen van aanslagen met explosieven en voor andere geweldsdelicten in het hele land. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie vervolgt hem wegens corruptie en medeplichtigheid aan geweldsmisdrijven.

Door: Gerlof Leistra, misdaadverslaggever

Een paar duizend euro is vaak al voldoende om bijvoorbeeld administratief medewerkers van de gemeente over te halen tot lekken. Zodra ze één keer in de fout zijn gegaan, zijn ze chantabel om vaker diensten te verlenen.

Dergelijke omkoping gebeurt niet alleen bij gemeenten, maar ook bij politie en justitie, bij apothekers, huisartsen en sportclubs. Ook winkels en bedrijven beschikken over allerlei gevoelige gegevens.

Informatiehandel: het ideale wapen voor criminelen

Persoonlijke informatie kan voor criminelen goud waard zijn om een aanslag met een vuurwerkbom of zelfs een liquidatie te laten plegen. Alle gegevens zijn welkom. Als ze het kenteken van een auto weten, kunnen ze iemand (laten) volgen.

Geslepen informatiemakelaars weten precies wie ze moeten hebben om in afgeschermde databanken te kunnen kijken. Geregeld gaat het om familie of vrienden, maar ze zoeken ook mensen met schulden of een verslaving.

Eén lek kan fataal zijn

Mensen die opvallend vaak de systemen raadplegen, lopen vroeg of laat tegen de lamp. Veel gevaarlijker zijn personen die bij wijze van spreken één keer informatie leveren waarmee criminelen een tegenstander kunnen uitschakelen die ze zonder die informatie niet of moeilijk hadden kunnen vinden.

Om lekken tegen te gaan wordt bijgehouden wie de systemen raadpleegt. Naast (automatische) controle en steekproeven is voorlichting nodig om personeel te wijzen op de gevaren van corruptie.

Verder moeten medewerkers aan de bel trekken als ze weten dat een collega structureel krap zit en daardoor kwetsbaar is. Gevaar van binnen krijgt ten onrechte minder aandacht dan hacks van buiten.