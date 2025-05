Moordcijfer in Nederland fors gedaald – opvallend minder partnerdoding

Bron: EW

In de eerste vier maanden van 2025 zijn twaalf moorden minder gepleegd dan in dezelfde periode vorig jaar: 33 slachtoffers tegenover 45. Dat blijkt uit het doorlopende moordonderzoek van EW.

In heel 2024 vielen 131 slachtoffers. Het jaar daarvoor waren het er 134. In 2018 was met 109 slachtoffers sprake van het laagste aantal sinds EW in 1992 alle gevallen van moord en doodslag registreert. Daarna schommelde het cijfer rond de 120 per jaar. In de jaren negentig ging het nog om meer dan het dubbele.

Dertien van de 33 slachtoffers in 2025 waren vrouwen. Dat is ruim 39 procent. Vier vrouwen werden vermoord door hun (ex-)partner. Vorig jaar werden in totaal 46 vrouwen omgebracht, van wie zeker 27 het slachtoffer waren van dodelijk geweld door hun (ex)partner. Dat is bijna 60 procent.