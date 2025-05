Geven de nieuwe Leopard-tanks Defensie echt meer slagkracht?

Bron: Ministerie van Defensie, Gijs Tuinman

Er heerste een feestelijke stemming bij de ceremonie ter ere van de ondertekening van het contract. Zowel Duitse als Nederlandse (hooggeplaatste) militairen waren aanwezig op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Defensie grossiert in zulke plechtigheden, en maakt uiteraard geen uitzondering wanneer het gaat om een nieuw tankbataljon.

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie

Na het wegbezuinigen van de laatste tanks in 2011 was de Koninklijke Landmacht vleugellam. Een leger stelt weinig voor zonder zwaar materieel zoals de tank – het symbool bij uitstek van militair machtsvertoon.

Ook in tijden van moderne oorlogsvoering – waar drones veel bepalender worden op het slagveld – laat de strijd in Oekraïne duidelijk zien dat de tank nog altijd een van de belangrijkste en onmisbare wapensystemen is waar een krijgsmacht over kan beschikken.

Bovendien symboliseert de terugkeer van de tank de daadkracht van dit kabinet om de krijgsmacht in ere te herstellen. Dat is hard nodig, en daarvoor moet nog een hoop gebeuren. Maar het verwezenlijken van een volledig nieuw tankbataljon is een stap in de goede richting.

