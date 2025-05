Kabinet op scherp – Wilders stelt ultimatum: ‘Ons geduld is op’

Bron: PVV

De PVV-leider betreurt het dat Nederland achterblijft bij Duitsland, België en Oostenrijk, als het gaat om een streng asielbeleid. ‘Daarvoor is de PVV niet de grootste geworden en in dit kabinet gestapt,’ zei Wilders.

Dat kondigde Wilders aan op een uitzonderlijke persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag.

Door: Carla Joosten, redacteur Den Haag

Vraag is wel of Wilders niet beter binnen de coalitie zaken had kunnen doen. Nu komt zijn actie vooral over als een campagnestunt, en moeten zijn ongeduldige kiezers maar afwachten of er iets van de plannen terechtkomt.

Wilders vraagt feitelijk om uitvoering van de Dublin-verordening, die zegt dat het land waar de asielzoeker binnenkomt verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Deze regel wordt in Europa al sinds jaar en dag niet gehandhaafd.

De coalitie sprak een strenger beleid af, maar in de praktijk komt er nog niks van terecht. Zo bezien is er begrip op te brengen voor Wilders’ ongeduld.

Wilders deed zijn voorstellen op een persconferentie als een soort oppositieleider. Blijkbaar heeft hij zo weinig vertrouwen in zijn coalitiepartners VVD, NSC en BBB, dat hij zijn ideeën niet in het coalitieoverleg inbracht.

Tegenover EW ontkent Wilders dit: ‘Ik heb het mijn coalitiepartners dinsdagochtend in het wekelijks overleg verteld.’

Gevraagd of hij steun verwacht, zegt hij: ‘Nou ja, ik ben een positief ingesteld mens. Dus ik kan me niet voorstellen dat deze redelijke voorstellen geen steun krijgen. Andere landen gebruiken ze, en ze zijn allemaal in lijn met de rechtsstaat. Het kan allemaal. Als er een wil is, is er een weg. En het kan gigantische resultaten hebben.’

Wilders speelt de redelijke radicaal, maar zijn geduld is op

Hij ontkent te weinig een polderaar te zijn om in de coalitie een strenger asielbeleid voor elkaar te krijgen. Hij wijst erop dat hij eerder al heel meegaand is geweest, door in te stemmen met de komst van een spoedwet in plaats van de afgesproken noodwet.

‘Maar ons geduld is nu op. Als ik mezelf iets verwijt, is het misschien dat ik hier te laat sta. Dat ik te lang ben meegegaan.’