Inez Weski loog keihard over haar ‘bizarre’ detentie

Bron: Inez Weski, WNL, OM

De ontluisterende verhalen van ex-advocaat Inez Weski over haar detentie in een ondergrondse bunker in Zeist blijken voornamelijk leugens. In haar vorig jaar verschenen boek Het geluid van de stilte beweerde Weski dat zij onder mensonterende omstandigheden in totaal isolement gevangen was gehouden.

Justitie zou zelfs uit zijn geweest op haar dood. Ze was op 21 april 2023 opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en zou zeker 8.000 berichten hebben gesmokkeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

In een uitzending van WNL op zondag noemde topman Rinus Otte van het Openbaar Ministerie (OM) de detentieverhalen van Weski vorig jaar april al ‘quatsch’. Maar bij de buitenwereld was de suggestie gewekt dat haar zwaar onrecht was aangedaan.

Dreiging op haar leven

In werkelijkheid had de manier waarop Weski werd vastgehouden, te maken met een voorstelbare dreiging op haar leven, zegt Otte in een interview met De Telegraaf. Toen bleek dat de intercom van haar cel niet goed werkte, kreeg ze een alarmknop en bleef de deur open. Ze mocht zelf koken en kon zo haar gezondheidsdieet blijven volgen.

Al snel kreeg ze dagelijks bezoek van een verpleegkundige, en ook haar advocaten hadden gewoon toegang. De omstandigheden waren blijkbaar zelfs zo goed dat Weski Justitie via haar advocaat verzocht of de overplaatsing naar de vrouwengevangenis in Nieuwersluis niet kon worden uitgesteld.

Otte bevestigt wel dat de plek waar zij negen dagen werd vastgehouden geen officiële gevangenis was en niet gecontroleerd werd door de Inspectie.