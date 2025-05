Wilders slaat alarm en wil coalitie-akkoord openbreken: ‘Zijn er klaar mee’

‘De maatregelen in het hoofdlijnenakkoord zijn mooi, maar volstrekt onvoldoende. Dat blijkt wel na een jaar. Ik wil met voorstellen komen die moeten leiden tot het openbreken van het hoofdlijnenakkoord,’ zei Geert Wilders op dinsdag 20 mei in de wandelgangen van de Kamer tegen de media. ‘We hebben geduld gehad en zijn redelijk geweest, maar we zijn er klaar mee. We hebben hardere en stevigere maatregelen nodig.’

‘Laten we eerst afgesproken beleid uitvoeren,’ reageerde VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz op het pleidooi van Wilders. ‘Als er nieuwe ideeën zijn, zien we die graag. Intussen is het belangrijk dat we doen wat we hebben afgesproken.’