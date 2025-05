Waarom Wilders’ asielplannen juridisch nauwelijks uitvoerbaar zijn

Fabers wetsvoorstellen, waarover zoveel stampei is gemaakt, zullen maar weinig bijdragen aan vermindering van het aantal asielzoekers noch de opvangproblemen oplossen.

De Tweede Kamer stelde honderden vragen over de voorstellen van minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber ( PVV ), wat ondanks haar gemopper, niet ongebruikelijk is bij wetgeving.

De wetsvoorstellen voor een strenger asielbeleid zijn nog altijd niet door het parlement en wie de Kamerstukken erbij pakt, snapt dat. De complexe vreemdelingenwetgeving aanpassen is niet zo simpel.

Door: Carla Joosten, redacteur Politiek

Wie echt iets wil doen aan de omvang van de bevolkingsgroei, moet van betere huize komen. Juridisch staan het in 1950 geratificeerde Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het uit 1951 stammende VN-Vluchtelingenverdrag en EU-wetgeving in de weg.

De verdragen wijzigen is een immens karwei. Dusdanig dat Rutte III er na onderzoek maar niet aan begon. Wilders is zelf nog nooit met een uitgewerkt voorstel tot opzegging of aanpassing gekomen.

Hij wijst op Duitsland, Oostenrijk en België die tot zijn spijt strenger zouden zijn dan Nederland, maar hij had er amper een verhaal bij. Laat Duitsland echt minder migranten binnen? Dat moet nog blijken. Oostenrijk stopte de gezinshereniging.

Structureel iets oplossen doen die maatregelen niet

Wat die landen doen zal juridisch spaak lopen, maar in de tussentijd leidt het tot vermindering van de asielinstroom. Structureel iets oplossen doen die maatregelen niet.

Intussen komt er in Nederland jaarlijks een flinke stad bij. De regeringscoalitie wil minder immigratie, maar heeft er nog niet echt werk van gemaakt.

Wilders, die zijn politieke bestaansrecht aan het thema ontleent, ziet zijn kiezers wegrennen en wil actie.

Simpel wensdenken maakt nog geen beleid

Hij is al twintig jaar met het thema bezig, maar is nog geen stap verder. ‘Nederland is er klaar mee. Er moet een asielstop komen,’ roept hij. Het is niet meer dan simpel wensdenken, geen beleid.

Daarvoor moeten Wilders en de zijnen aan het werk. Wetgeving uitpluizen. Op zulk onderzoek is Wilders nog nooit betrapt. Al die tijd dat hij op X zat te tieren om zijn achterban te plezieren, had hij beter in de wetboeken kunnen duiken om te kijken wat er moet gebeuren om het vreemdelingenbeleid drastisch te wijzigen.

Maar zelfs met 37 Kamerleden heeft hij er geen werk van gemaakt.

Hoe wil Wilders verdragen opzeggen of aanpassen?

Wil hij verdragen wijzigen of opzeggen? Hoe dan? Wilders geeft er geen blijk van daar inzicht in te hebben, terwijl die verdragen een flinke sta-in-de-weg zijn voor verwezenlijking van zijn wensen.

Wilders’ kretologie en oneliners werken electoraal misschien wel, maar in de praktijk van regeren niet. Om iets te bereiken is meer nodig. En daar zou het ook een populist om moeten gaan.

Op voorstel van Wilders gaat de coalitie studeren op wat mogelijk is. Dat wordt weer een robbertje vechten om de beeldvorming. Wie presenteert zich als strengste, PVV of VVD?

En hoe gaat NSC, dat onder Nicolien van Vroonhoven links afslaat, tonen hoe goed die partij wel niet op de rechtsstaat past? Of gaat die partij zich ook sterk maken voor minder migranten, zoals oprichter Pieter Omtzigt nog beloofde?

Gezelschapsspel – voorspel de val van het kabinet – is alweer begonnen

Het land schiet er niets mee op. De exercitie zal vermoedelijk alleen maar leiden tot politiek gekrakeel. Het Haagse gezelschapsspel, voorspellen dat het kabinet binnenkort valt, is alweer begonnen. Spanning in Den Haag. Maar het gaat nergens over.

De grootste partij van het land moet maar eens gaan bewijzen dat het menens is met dat strengere asiel- en migratiebeleid en met serieuze, juridisch onderbouwde voorstellen komen.