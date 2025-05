Klap voor Wiersma en BBB: Raad van State fileert stikstofstrategie

Bron: Raad van State

De inkt van het advies was nog niet droog of voor- en tegenstanders van een nieuwe stikstofnorm trokken het gelijk naar zich toe.

Volgens de Raad van State gaat het jongste stikstofplan van het kabinet hoogstwaarschijnlijk nat bij de Europese of nationale rechter. Opeens een nieuwe ondergrens instellen voor stikstofneerslag is ‘kwetsbaar’ en brengt ‘niet geringe risico’s’ mee, schrijft het adviesorgaan aan het kabinet.

Of het advies nieuwe consensus brengt in het gepolariseerde stikstofdebat staat te bezien, gezien de eerste reacties.

Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Femke Wiersma (BBB) wil, zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord, de ‘rekenkundige ondergrens’ voor stikstofuitstoot verhogen.

Ze zegt daar juridische en wetenschappelijke argumenten voor te hebben en baseert zich op het oordeel van hoogleraar Arthur Petersen van het University College Londen.

Volgens Petersen kan de grens omhoog naar 1 mol stikstof per hectare per jaar. Nu geldt als grens 0,005 mol, een norm die alleen in Nederland geldt en zeer omstreden is.

Maar de grenswaarde kan volgens de Raad van State niet zomaar worden veranderd. Veel Natura 2000-gebieden hebben te maken met overschrijdingen van de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW).

Raad van State: eerst natuurherstel, dan nieuwe norm

Wiersma wil die KDW uit de wet halen. Vervanging door een juridisch houdbaar alternatief kost onderzoek en veel tijd, constateert de Raad van State.

‘Een ondergrens – drempelwaarde – is alleen verdedigbaar als eerst een robuust, geloofwaardig en effectief pakket van natuurherstelmaatregelen is gerealiseerd.’

De Raad van State meent dat de nieuwe ondergrens door de bestuursrechter niet zal worden gekwalificeerd als een rekenkundige ondergrens, maar moet worden beschouwd als een beleidsmatig gekozen drempelwaarde.

Wiersma wil de plannen desondanks doorzetten, kondigt ze alvast aan. Zij gaat kijken hoe de nieuwe rekenkundige ondergrens op een verantwoorde wijze kan worden ingevoerd.