Experts zijn helder over Gaza – en over wat Nederland moet doen

Nederland moet meer druk uitoefenen op Israël om het geweld tegen Gaza te beëindigen. Landen die het genocideverdrag hebben geratificeerd, hebben een inspanningsverplichting als ze genocidaal geweld waarnemen, of een ernstig risico daarop.

Die boodschap hadden deskundigen tijdens een gesprek met de Tweede Kamer over de situatie in Gaza, waarbij vooral over de vraag werd behandeld of hier sprake is van genocide. Met actie hoeft Nederland niet te wachten totdat het Internationaal Gerechtshof heeft bepaald of daadwerkelijk sprake is van genocide.

Volgens directeur Martijn Eickhoff van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD staat vast dat Israël zich schuldig maakt aan ‘genocidaal geweld’. Daarvoor verwijst hij naar uitspraken als die van de Israëlische minister van Financiën Smotrich dat ‘Gaza volledig zal worden vernietigd’.

De juridische kwalificatie van genocide is voorbehouden aan internationaal gerechtelijke organisaties en instanties, zoals het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof.

Het is beter te spreken over ‘een ernstig risico op genocide’

‘Het gaat om de intentie, de systematiek van het gebruikte geweld, tot welke groep het zich richt, de impact die het heeft op de sociale structuren, en het tempo. Wat op dit moment de doorslag geeft in Gaza is de inzet van het hongerwapen. We weten ons gesteund door genocide-onderzoekers. Er is vrijwel consensus,’ zei hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops, die het zelf beter vindt om te spreken van ‘een ernstig risico op genocide’ dan om het predicaat genocide te gebruiken.

Nog niet duidelijk of andere staten medeplichtig zijn

Niettemin vindt Knoops dat alle staten die het genocideverdrag hebben ondertekend, er in dit stadium al juridisch aan zijn gebonden.

‘Hoe sterker de band met het land dat het geweld pleegt, hoe groter de plicht om actie te ondernemen. Voor Nederland, dat intensieve betrekkingen heeft met Israël, gaat het niet alleen om een politieke maar ook om een morele afweging.’

Een land kan diplomatieke, maar ook andere stappen ondernemen, maar het besluit daartoe is volgens Knoops aan de politiek. Of Nederland medeplichtig is aan het geweld in Gaza, is volgens Knoops nog niet te zeggen, maar het risico daarop is zeker aanwezig.