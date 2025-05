Zo escaleerde het Gaza-debat: ‘Bloed aan uw handen!’

Met aantijgingen van bloed aan handen tot medeplichtigheid aan genocide, werd het Kamerdebat over het Midden-Oosten een stevige schreeuwpartij.

Afbrokkelende steun voor Israël in de Gaza-debat

De Gazaoorlog voerde de boventoon. Zo was de vraag hoe om te gaan met het nieuwe Syrische regime slechts een bijzaak.

In het debat bleek dat de steun voor Israël afbrokkelt in de Tweede Kamer. Voorheen waren partijen als het CDA en ChristenUnie zeer uitgesproken in hun steun voor Israël. Dat kantelde de afgelopen maanden, nadat Israël de doelen in de Gaza-oorlog veranderde.

De oorlog werd geïntensiveerd, en het terugkrijgen van de gegijzelden is niet meer het ultieme doel voor Israël: het voor altijd verslaan van Hamas is nu de prioriteit. Israël sluit volledige inname van Gaza niet uit, terwijl de humanitaire situatie daar al rampzalig is met een dreigende hongersnood.

In Gaza-debat is coalitie verdeeld, kabinet houdt vast aan koers

De ontwikkelingen in Gaza leiden tot verdeeldheid in de coalitie. De PVV vindt dat Israël alle recht heeft om humanitaire hulp uit Gaza te houden, wanneer Hamas die misbruikt.

VVD en NSC zijn daar veel kritischer op, terwijl ook BBB constateerde dat Israël steun verliest door het eigen handelen.

Maar de coalitie wil niet verder gaan dan minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp al doet. De NSC-bewindspersoon vroeg vorige week om een onderzoek in Europees verband of Israël zich nog houdt aan het associatieverdrag met de Europese Unie.

De PVV-leider had daarover toen felle kritiek, maar in het debat hield de PVV zich gedeisd. Zo kan Veldkamp voortborduren op de lijn die hij uitstippelt, ondanks de felle taal in de Kamer over en weer.