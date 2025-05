Drie ministeries falen opnieuw – maar niemand wordt erop afgerekend

De overheid doet niet wat het belooft. Met die constatering vraagt de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag opnieuw aandacht voor meer doelmatige, doelgerichte en rechtvaardige uitgaven van overheidsgeld.

De Rekenkamer geeft goedkeuring voor de overheidsuitgaven van 2024, ‘maar doet dat met een kanttekening’ zei Rekenkamer-president Pieter Duisenberg.

In het onderzoek, met de titel ‘Doen wat je belooft’, rekent de Rekenkamer voor dat er in 2024 ruim 20 milljard euro niet kon uitgeven. Daarvan is 6 miljard euro niet uitgegeven, terwijl dat wel de bedoeling was, de zogenoemde onderuitputting, nog eens 15,2 miljard euro aan geplande uitgaven naar latere jaren werden doorgeschoven. De oorzaak daarvan ligt grotendeels bij krapte op de arbeidsmarkt en verouderde IT van de overheid.

Misstanden bij drie ministeries

Volgens de Rekenkamer had het parlement andere keuzes met dat geld kunnen nemen als dat eerder bekend was geworden.

Ook ziet de Rekenkamer ernstige misstanden op drie ministeries. Bij Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Defensie zijn die geconstateerd.

De problemen bij Defensie zijn fors. Zo is de inzetbaarheid van de krijgsmacht belemmerd, omdat de bedrijfsvoering niet op orde is. ‘Het beveiligingsbewustzijn van defensiemedewerkers is onvoldoende’, schrijft de Rekenkamer.

Defensie is hardnekkig probleem

Belangrijke militaire objecten zijn ‘in de praktijk onvoldoende beveiligd’. Denk daarbij aan fregratten en munitiedepots. De Rekenkamer kon ‘met enig gemak’ binnendringen bij deze objecten.

De Rekenkamer ziet het als een hardnekkig probleem. Twee jaar geleden was dit probleem ook al geconstateerd. Minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) heeft een plan van aanpak gemaakt om het op te lossen.