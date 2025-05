Brekelmans vecht voor onze veiligheid, kamer hapert

Hij legt in de brief alleen uit wat Nederland zou moeten doen om aan de eisen te voldoen die de NAVO vraagt. De extra uitgaven zijn nodig voor onder meer de aanschaf van materieel en vergroting van het leger. Er zijn 17 tot 18.000 extra soldaten nodig volgens de NAVO.

In de Kamerbrief benadrukt Brekelmans dat het vaststellen van de defensie-uitgaven ‘steeds aan het kabinet en de Tweede Kamer is om te besluiten hoeveel budget aan Defensie wordt besteed’.

Voor het voldoen aan de Defensie-eisen van de NAVO is 16 tot 19 miljard euro extra nodig. Dat schrijft minister van Defensie Ruben Brekelmans ( VVD ) in een Kamerbrief.

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Het zorgde voor een uitgeholde defensieorganisatie. Sinds de Russische inval in Oekraïne is de wederopbouw van defensie bezig, maar die verdient een stevige impuls.

Dat vraagt om een stevige investering in defensie. Nederland liep jarenlang voorop in het opsouperen van het vredesdividend na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Met de brief van minister Brekelmans ligt er nu wel eindelijk een kader over wat Nederland volgens het militair bondgenootschap moet doen om aan de huidige eisen van de NAVO te voldoen.

Het is een zwakke vertoning geworden. Gastland Nederland dat een maand voor de start van de NAVO-top nog steeds niet kan zeggen of en hoe het de uitgaven aan defensie gaat verhogen.

Voor het ophogen van de defensie-uitgaven naar 3,5 procent is een ruime Kamermeerderheid te vinden. Dinsdag maakte NSC bekent daar ook voor te zijn.

Samen met GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en CDA is er zo een getalsmatige meerderheid die het percentage van 3,5 procent steunt, maar de partijen zijn flink verdeeld over hoe dat moet worden bereikt.

Zo wil GroenLinks-PvdA niet snijden in de sociale zekerheid. Dat zei Frans Timmermans begin mei in een lezing. ‘Militaire weerbaarheid kan niet zonder sociale weerbaarheid,’ stelde Timmermans in de lezing. ‘Als we niet oppassen, tast het de maatschappelijke steun aan onder de bevolking die nodig is om investeringen in defensie te rechtvaardigen.’

De getalsmatige Kamermeerderheid hoeft zo geen échte Kamermeerderheid te worden. Zo is er ook binnen de coalitie verdeeldheid over de noodzaak van de hogere uitgaven.

Politieke steun wankelt, PVV blijft vaag

VVD en NSC steunen het percentage van 3,5 procent. BBB wilde de Kamerbrief van Brekelmans afwachten, terwijl PVV-leider Geert Wilders tijdens de onderhandelingen over de Voorjaarsnota een opmerkelijke eis had.

Voor ieder miljard dat extra naar defensie ging, moest een gelijk bedrag ook naar huishoudens vloeien. Verder is onduidelijk wat de grootste partij van Nederland vindt van de Kamerbrief van Brekelmans en de eventuele hogere uitgaven aan defensie.