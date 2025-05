Damen vervolgd in een wereld van schimmige deals en omkoopconstructies

Bron: OM, Nieuwsuur

Op vrijdag 25 april liet het Openbaar Ministerie (OM) via een persbericht weten Damen Shipyards strafrechtelijk te gaan vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook gaat het OM directieleden van Damen persoonlijk vervolgen.

Daarnaast staat Damen een dagvaarding te wachten voor overtreding van de sanctiewet: in december 2024 onthulde tv-programma Nieuwsuur de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar ontwijking van de sancties tegen Rusland.

Russische vissersboten

Om onverklaarbare redenen waren talrijke onderdelen die via leveranciers aan Damen waren geleverd, op Russische vissersboten terechtgekomen. Dit zou zich hebben afgespeeld in de tweede helft van 2022, oftewel een half jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Mocht het tot een onherroepelijke vervolging komen – wat jaren kan duren – mag Damen volgens Europese wetgeving (Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement) niet langer deelnemen aan aanbestedingsprocedures.

Dergelijke uitsluitingen van aanbestedingen zijn eveneens opgenomen in het Nederlandse recht. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Koninklijke Marine, aangezien Damen sinds jaar en dag hofleverancier is.

Corruptiezaken

Maar intussen doet Nederland wel zaken met buitenlandse defensiebedrijven die verwikkeld of veroordeeld zijn in vergelijkbare – of ernstigere – corruptiezaken. Zo bouwt de Franse scheepsbouwer Naval Group voor 4 tot 6 miljard euro nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine, terwijl het bedrijf al jaren strafrechtelijk wordt onderzocht door de Franse justitie. In zowel Brazilië als Maleisië bekijkt het Franse OM verkopen door Naval Group van onderzeeboten sinds 2016. In beide landen zouden ambtenaren zijn omgekocht.

Eerder waren schepen van de voorganger van Naval Group, DCNS, betrokken bij het uiterst complexe en langlopende Taiwanese Fregatschandaal – een van de grootste corruptiezaken in de Franse geschiedenis. Er vielen zelfs doden onder verdachten en betrokkenen.

Ook het Franse bedrijf Thales, dat in Nederland onder meer radarsystemen levert, speelde een hoofdrol in dit schandaal. Thales, eerder Thomson-CSF geheten, werd in 2011 veroordeeld tot een boete van 170 miljoen euro. De Franse staat moest een boete betalen van 460 miljoen euro.