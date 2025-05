Nepdominee voor rechter om verduistering van vier ton voor coronaonderzoek

Bron: OM, NCTV

Het rapport over de gewetensbezwaren bij de politie verscheen bij de beruchte uitgeverij De Blauwe Tijger. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ( NCTV ) is De Blauwe Tijger ‘een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’.

Hij zou ontdekt hebben dat tachtig agenten ‘gewetensbezwaren’ hadden en vonden dat Nederland een politiestaat was geworden. Bewijs van het bestaan van de agenten kwam er nooit.

Dinsdag stond Pieter K. uit Hillegom voor de rechter vanwege verduistering van vier ton. Tot een inhoudelijke behandeling kwam het niet. De zelfbenoemde dominee, die nooit een studie theologie afrondde, diende meteen een wrakingsverzoek in.

Door: Redacteur Onze Overheid Maria Bouwman

‘Wappies’ als K. zullen veel Nederlanders op de lachspieren werken. Een nepdominee die de Nederlandse overheid bij een internationaal gerechtshof van marteling beschuldigt omdat mondkapjes tijdelijk verplicht waren, is moeilijk serieus te nemen.

Toch zou dat wel moeten. Tijdens de coronacrisis kwamen allerlei excentriekelingen naar voren met opgefokte podcasts, boekjes over tribunalen en andere van complottheorieën doordesemde plannetjes.

Bezorgde en angstige burgers

Achter die paar vreemde vogels staat een grote schare bezorgde en angstige burgers. Zij hebben zo weinig vertrouwen in de overheid, dat ze liever vier ton aan een evidente charlatan met extremistische ideeën besteden dan de uitslag van de parlementaire enquête naar het coronabeleid af te wachten.

Dat is minder gek dan het lijkt. Vijf jaar na het begin van de coronacrisis zitten er nog maar vier Kamerleden in de door opzeggingen geplaagde enquêtecommissie. Het rapport laat tot zeker december 2026 op zich wachten.

Intussen stapelen de dossiers zich op waar het kabinet zich geen raad mee weet: stikstof, de opvangcrisis, de afwikkeling van het toeslagenschandaal. Geen wonder dat het vertrouwen in de overheid na de coronacrisis volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau amper hersteld is.