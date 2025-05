Wilders’ schaduw hangt boven Veldkamp na besluit over Israëlbeleid

Bron: Caspar Veldkamp, Geert Wilders

Een besluit van de ministerraad zoals Wilders vraagt, is onlogisch. Afgelopen vrijdag was er geen vergadering vanwege de meivakantie. Wel had premier Dick Schoof dinsdag zijn reguliere overleg met de vicepremiers. Onduidelijk is of de stap van Veldkamp daar is besproken.

Volgens Veldkamp is die aantijging onzin. ‘Je mag ervan uitgaan dat ik dit niet alleen doe,’ zei de minister in Polen. ‘Ik ga niet in op de precieze besluitvorming en hoe en wat precies in een kabinet wordt afgestemd.’

PVV-leider Geert Wilders suggereerde woensdag op X dat Veldkamp de stap zette zonder ruggenspraak in het kabinet. ‘Waren alle ministers van alle partijen vooraf op de hoogte hiervan en stemden ze ermee in? Ligt er wel een besluit van de ministerraad aan ten grondslag?’ schreef Wilders.

Bij dat verdrag horen ook afspraken dat Israël zich inzet voor het respecteren van mensenrechten en democratische principes. Volgens Veldkamp is het twijfelachtig of Israël dat op dit moment wel doet.

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Daarom is het verzoek van Veldkamp voor een onderzoek een slimme zet. Hij uit behoedzame, maar gerechtvaardigde kritiek op Israël en vertolkt een gevoel dat heeft postgevat in de samenleving. Dat Wilders meteen ertegenin is gegaan, doet daar niets aan af.

Dat minister Veldkamp wil laten onderzoeken of Israël zich nog aan de afspraken houdt, is daarom niet vreemd. Met zijn besluit weerspiegelt Veldkamp ook de twijfel in de Nederlandse samenleving over het opreden van Israël in Gaza.

Bron: I&O Research

Lang bleef minister Veldkamp zo terughoudend mogelijk in publieke uitspraken over de oorlog in Gaza. Als oud-diplomaat gelooft hij heilig in telefoontjes, gesprekken in achterkamertjes en in stilte toewerken naar een oplossing bij conflicten. Deze week brak hij daarmee, en direct werd duidelijk hoe moeilijk dat ligt in deze regeringscoalitie.

De kritiek van Wilders laat zien dat buitenlandbeleid een splijtzwam is in de coalitie. Dat bleek eerder tijdens discussies over steunverlening aan Oekraïne, waarin de VVD vooruitstrevender is dan de coalitiepartners PVV, NSC en BBB.

Wat betreft Israël is de PVV de meest uitgesprokene van die vier partijen. De partij van Wilders steunt het land onvoorwaardelijk. De banden tussen de PVV en Israël zijn hecht.

De schaduw van Wilders

Uitgerekend deze week belde Wilders nog met de Israëlische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, Katz en Sa’ar. Eind vorig jaar bezocht de PVV-leider nog premier Benjamin Netanyahu. Zo hangt de schaduw van Wilders telkens boven Veldkamp als het over Israël gaat.

Terwijl Wilders zeer uitgesproken blijft in zijn steun voor Israël, kantelt het sentiment in de samenleving juist. In een peiling van I&O Research bleek eind april dat steeds meer Nederlanders willen dat het kabinet zich kritischer opstelt tegenover Israël. Het gaat inmiddels om 54 procent.