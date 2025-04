Woningmarkt: geen rijke ouders? Dan wordt het huren (voor de hoofdprijs)

Bron: De Hypotheker, ING Research

Juist deze ‘uitgeponde’ huizen vallen in de smaak bij starters. Ze passen bij hun financiële mogelijkheden. Er is dus meer ruimte gekomen voor starters en dat wil iedereen graag. Goed nieuws?

Door: Theo van Vugt, redacteur Wonen

Schenkingen hebben ook een prijsopdrijvend effect. Dat is onwenselijk in deze krappe markt. Want een grote groep huurders die ook wel zou willen kopen – maar de financiële middelen mist – komt zo nooit aan bod. Dat heeft een ontwrichtend effect in een woningmarkt die de komende jaren nog met grote tekorten zal kampen.

Beleggers verkopen zoals bekend in rap tempo hun huurhuizen , en die komen terecht bij jongeren met geld. Het lijkt een mooie kans, maar tegelijk is het huuraanbod in het eerste kwartaal van 2025 met maar liefst 35,5 procent gedaald .

Vorig jaar kreeg bijna een op de drie ‘koopstarters’ een schenking van (schoon)ouders om een huis te kopen. Dat is de helft meer dan in 2018. Bovendien nam het bedrag van de schenkingen aardig toe. In zes jaar tijd is dat ook met ongeveer de helft gestegen, tot gemiddeld 58.000 euro, aldus ING Research.

Bij bijna 10 procent van deze schenkingen gaat het zelfs om 100.000 euro of meer. Schenkingen hebben een prijsopdrijvend effect. Kopers met schenkingen zijn eerder bereid tot overbieden dan andere kopers. Maar vervolgens verhogen de kopers zonder schenking toch ook hun biedingen, om nog kans te kunnen maken op een huis.

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat een op de vijf verkopen een voormalig huurhuis betreft. In de grote steden is het aandeel hiervan zelfs nog hoger, namelijk 40 procent. Volgens De Hypotheker is de sterke toename van het aantal hypotheekaanvragen in de leeftijdscategorie tot 25 jaar onder meer het resultaat van deze ‘uitpondgolf’.

Koopstarters vormen een belangrijke groep op de woningmarkt. Ze waren afgelopen jaar goed voor bijna de helft van alle woningaankopen. De starter heeft tegenwoordig vaker een hoog inkomen en brengt bovendien steeds meer eigen geld in: zo’n 45.000 euro in 2024, bijna 30 procent meer dan de 35.000 euro van 2020.

Einde aan de jubelton

Sinds begin 2023 maakte de regering stapsgewijs een einde aan de zogeheten jubelton, zoals de belastingvrije schenking voor het kopen van een huis werd genoemd.

Ouders mogen hun kind eenmalig nog wel een hoger belastingvrij bedrag schenken dan het jaarlijkse maximum van 6.713 euro. Dat is eenmalig tot 32.195 euro vrij te besteden geld voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Schenkingen tot een ton die in 2022 ontvangen zijn, waren in elk geval nog tot eind 2024 (twee jaar na schenking) belastingvrij. Als het later is gebeurd en meer is dan het vrijstellingsbedrag, moet over een deel belasting worden betaald.

Steeds meer hypotheekaanvragen door starters

De Hypotheker stelde vast dat het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers tot 25 jaar in het eerste kwartaal van 2025 ruim verdubbeld is: 144 procent stijging. Ook is het aantal huizenkopers tussen 25 en 35 jaar – zowel starters als doorstromers – flink gegroeid. Het waren er 26 procent meer dan in dezelfde periode in 2024.

Het gemiddelde hypotheekbedrag van de groep tot 25 jaar bedroeg 310.559 euro in het eerste kwartaal van 2025. Ook onder huizenkopers van 25 tot 35 jaar is een stijgend aantal hypotheekaanvragen zichtbaar (26 procent meer), al is de toename minder sterk dan bij de jongere groep.

Het hypotheekbedrag in deze leeftijdscategorie ligt op 367.530 euro. Voor een hypotheek van 300.000 euro heeft een koper een inkomen nodig van zo’n 65.000 euro. Niet elke koopstarter verdient dat bedrag.