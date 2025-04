Coalitie akkoord over Voorjaarsnota: volgt er nu wél actie?

Nog niet alle details zijn bekend. Duidelijk is dat ermet miljarden euro’s is geschoven, met aanpassingen aan onder meer de defensie-uitgaven, verlaging van de energiebelasting, bevriezing van de sociale huren en het schrappen van de btw-verhoging. Onduidelijk is nog waar al dat geld vandaan komt.

De opluchting bij de coalitiepartijen is groot. Door veel problemen vooruit te schuiven naar de Voorjaarsnota, moesten zij flink aan de begroting sleutelen. Dat is ongebruikelijk bij de Voorjaarsnota, formeel niet meer dan een bijstelling van de begroting van dit jaar.

Door: Victor Pak, redacteur Binnenhof

Met de urenlange onderhandelingen bouwden de coalitiepartijen de spanning flink op. Zouden de verschillen wel worden overbrugd in deze coalitie die bekendstaat om alle ruzies en relletjes?

Dat is gelukt, maar gaat wel ten koste van betrouwbaar bestuur. Er wordt plots fors ingegrepen in de begroting. Ook is niet duidelijk wie daarvoor de rekening krijgt gepresenteerd.

Het laten oplopen van de staatsschuld zou enorm onverstandig zijn. Gezien de grillen van de Amerikaanse president Donald Trump op defensie en handelsgebied, zou het verstandig zijn om een stevige buffer aan te houden. De coronapandemie en daaropvolgende energiecrisis kwam Nederland goed door, omdat het zulke buffers had aangelegd.

Bovendien dreigen de extra miljardenuitgaven de inflatie aan te wakkeren, die in Nederland al het hoogst is van Europa. Door extra miljarden de economie in te pompen, holt het kabinet de koopkracht uiteindelijk verder uit.

Zo lijkt het akkoord vooral een manier om via miljardenuitgaven de politieke verschillen in de coalitie te overbruggen.

Daarbij is het zeer de vraag of het kabinet alle plannen nu wel in daden kan omzetten. Tot nu toe blinkt het kabinet-Schoof daar allerminst in uit. Het zou fijn zijn als daar verandering inkomt.