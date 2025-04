Waarom koophuizenmarkt voor starters iets is verbeterd

De feiten: NVM komt met cijfers over eerste kwartaal woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteerde de cijfers over het eerste kwartaal van 2025. Er werden bijna 34.000 huizen verkocht in die periode, en dat is 13 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. De gemiddelde transactieprijs komt uit op 473.000 euro en dat is een prijsdaling van 1,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is de prijsstijging overigens nog altijd bijna 10 procent. Opvallend is dat één op de vijf verkopen een voormalige huurwoning is, waarvan twee derde appartementen. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen is dit zelfs bij twee op de vijf het geval. Deze ‘uitpondwoningen’ zijn vaak wat kleiner en eenvoudiger, waardoor ze de verkoopprijzen dempen, meldt de makelaarsvereniging.

EW's visie: Woningbouw moet sneller en op grotere schaal

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Het is bemoedigend dat de woningmarkt aantrekt met meer verkopen. Een flink deel daarvan zijn dus betaalbare voormalige huurwoningen, die met name voor starters ruimte bieden om de koopwoningmarkt te betreden. Dat proces gaat nog wel even door. Voor starters op de huurwoningmarkt wordt de situatie daarentegen steeds schrijnender. Want een betaalbaar huurhuis is niet meer te vinden. Tegelijkertijd is nieuwbouw ook onbetaalbaar. Het wordt tijd dat er meer en sneller gaat worden gebouwd. Schrappen overbodige regels Vooral door het schrappen van overbodige regels, door ruimte te geven voor lokaal maatwerk en door te zorgen voor duidelijkheid in procedures. De commissie Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving (STOER), die door minister Mona Keijzer (BBB) van Volkshuisvesting werd ingesteld om de knelpunten in kaart te brengen en advies te geven hoe te versnellen, heeft dat ook al aangegeven. STOER stelde voor geen hoger beroep meer toe te staan bij alle omgevingsvergunningen voor de woningbouw. De commissie wil ook een afzonderlijke (en geen cumulatieve) berekening van het geluid van vliegverkeer. Ook wil het robuuste woningbouw toestaan langs het IJsselmeer en in de uiterwaarden. Dat lijkt niet al te ingewikkeld, ga dan ook van start.

Verdere verdieping: Er wordt zo'n 68 procent op koopwoningen overboden

De gemiddelde huizenprijs in Nederland laat dit kwartaal een kleine daling zien van 1,8 procent. De transactieprijs daalt daarmee van 485.000 euro naar 473.000 euro. Dit is niet ongebruikelijk voor een eerste kwartaal, zegt de NVM geruststellend. In de afgelopen 5 jaar was er 4 keer een kwartaal met een kleine prijsdaling. Op jaarbasis stijgen de prijzen met 9,7 procent. Huizenmarkt en overbiedingen Voor alle verkochte huizen in Nederland geldt dat er afgelopen kwartaal gemiddeld 4,4 procent boven de vraagprijs werd betaald. Voor tussenwoningen is het vraag-verkoopprijsverschil met 6,6 procent het grootst. Bij vrijstaande woningen is de markt wat ruimer, waardoor gemiddeld 0,6 procent onder de vraagprijs is betaald. Nog steeds werd bij ruim twee derde (68 procent) van alle woningverkopen overboden op de woning. Bij tussenwoningen lag dit aandeel zelfs op 80 procent. De krapste regio’s – meeste vraag, minste aanbod – lagen dit keer in het oosten van het land. Dat is bijzonder want de afgelopen jaren was de woningmarkt in de Randstad het meest oververhit. Minder nieuwbouwwoningen te koop Aan het begin van het kwartaal stonden minder nieuwbouwwoningen te koop dan een jaar eerder. Daarbij is bijna de helft van de verkochte nieuwbouwwoningen nu een appartement, terwijl dit aandeel vroeger veel lager lag en ze verkopen ook over het algemeen wat minder snel. Van de appartementen die in 2024 te koop kwamen, werd slechts 36 procent binnen drie maanden verkocht. Ter vergelijking: bij tussenwoningen was dat 62 procent.

