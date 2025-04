Waarom Keijzers aanpassingen aan de huurwet niets oplossen

In de grootste vier gemeenten gaat het zelfs om twee op de vijf verkochte huizen, met een waarde van ruim 14,2 miljard euro over 2024. (Dat geld gaat naar het buitenland: vooral vastgoed in Spanje is populair.)

Aanleiding zijn de aanhoudende berichten dat verhuurders in hoog tempo hun huurhuizen verkopen . Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars ( NVM ) is één op de vijf verkochte huizen een ‘uitgeponde’ huurwoning.

Door: Theo van Vugt, redacteur Wonen

Maar de forse stijging van het aantal uitpondwoningen komt niet alleen door de middenhuurregulering en het verbod op tijdelijke huurcontracten, maar ook door de hoge box 3 -heffing. De pijn bij verhuurders zit vooral in het fiscale deel, benadrukte de NVM bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers , en daar gaat Keijzer helemaal niet over.

‘Als je het middensegment op de huurmarkt wilt behouden, moet je meer ruimte bieden voor huurverhogingen. Nog beter kun je sleutelen aan box 3, maar dat is op zijn vroegst pas in 2028 aan de orde’, aldus hoogleraar woningmarkt

‘De hoge box 3-heffing is in onze ogen de echte bottleneck. We gaan niet morrelen aan de bestaanszekerheid van huurders’, zegt Tweede Kamerlid Merlien Welzijn (NSC) .

‘Gemeenten, investeerders en corporaties manen tot rust en stabiliteit in de huurregelgeving. Toch gaat de minister sleutelen aan de huurregelgeving, ze creëert daarmee onrust, maakt de wet nodeloos ingewikkelder en verslechtert de positie van toch al kwetsbare huurders. Deze minister zegt voor minder complexe regelgeving te zijn, maar doet met de voorstellen in haar Kamerbrief precies het tegenovergestelde.’

De NVM meldde onlangs wat de Wet betaalbare huur betekent voor een verhuurder. Neem een stel met 50.000 euro spaargeld en een tweede huis dat het verhuurt in Utrecht van 70 vierkante meter, energielabel C en 166 punten in het Woningwaarderingsstelsel.

Daarmee valt het huis in de categorie middenhuur en is het gebonden aan een maximumprijs van zo’n 1.000 euro. De WOZ-waarde is 322.000 euro, en er zit een hypotheek op van 40.000 euro.

In 2022 vroeg het stel nog 1.200 euro voor deze woning en waren de financieringskosten zo’n 600 euro. De belasting per maand in box 3 was zo’n 100 euro. Dat leverde een resultaat op van 483 euro per maand.

In 2024 steeg de belasting in box 3 naar 268 euro en moest de huur terug naar 1.000 euro door de middenhuurregeling. Het rendement van het stel zakte naar 38 euro per maand.

Dat is de pijn die verhuurders nu lijden. Als de woning vrijkomt, is het dus de vraag of het niet aantrekkelijk wordt om de boel te verkopen.

Zeker omdat er geen tijdelijke verhuur meer mogelijk is. Anders was er nog de mogelijkheid om af te wachten of de politiek zaken aanpast. Die ruimte is er nu niet, en het risico op een laag rendement is dan te groot.

De vraag is wat uitponden oplevert voor de huizenmarkt

De woningen die vrijkomen door het uitponden zijn vooral appartementen: kleiner en minder duurzaam. Ze zijn goedkoper en daarmee gewild bij starters. Toch moeten die alsnog vaak diep in de buidel tasten om zo’n woning te kopen.

Voor een huurhuis van bijvoorbeeld 1.125 euro per maand is de inkomenseis vaak vier keer de jaarhuur, en dan was een bruto jaarsalaris van 54.000 euro nodig geweest. Maar een starter die dezelfde woning koopt voor 350.000 euro, waarbij de aankoop volledig wordt gefinancierd, heeft een jaarsalaris nodig van 74.000 euro.

Niet iedere starter heeft zo’n salaris. Vaak moeten ouders bijspringen, en dan gaan ook die woningen toch weer naar de jongeren met rijkere ouders.

En wat betreft de huurders met een lager inkomen: waar moeten die eigenlijk naartoe, als ze uit hun woning moeten?