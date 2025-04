Verregaand verbod van Zwartboek Lentekriebels valt te begrijpen

Bron: rechtspraak.nl

Deze ‘Week van de Lentekriebels’ is al lang een doorn in het oog van Civitas Christiana, een organisatie van militante conservatieven die een zwartboek over de voorlichting samenstelden.

Door: Gerry van der List, redacteur en politiek columnist

Het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Schoof meldt dat de verplichte leerdoelen ‘over relationele en seksuele voorlichting’ dienen te worden aangepast. Ze moeten ‘neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen’ zijn, in het bijzonder in het basisonderwijs.

Wellicht is deze regeringswens een resultaat van de inspanningen van Civitas Christiana, dat met de campagne ‘Gezin onder vuur’ al jarenlang wijst op de potentieel negatieve gevolgen van vrijmoedigheid bij het spreken over seks in de klas.

Dit is het goed recht van de orthodox-christelijke organisatie. Zij brengt zorgen onder woorden die leven bij ouders met een enigszins conservatieve aard en speelt daarmee een nuttige rol.

Moet desinformatie bestreden worden via de rechter?

Maar het probleem is dat dit gebeurt op een tendentieuze, licht hysterische wijze die Rutgers begrijpelijkerwijs op de zenuwen werkt. Vrij makkelijk kan worden aangetoond dat Civitas een karikaturaal beeld schetst van de geleverde voorlichting, door bijvoorbeeld plaatjes en citaten uit de context los te maken.

De vraag is wel of desinformatie bestreden moet worden met een gang naar de rechter. Rutgers krijgt alle gelegenheid om weerwoord te bieden in de media. Zij kan uitleggen wat de waarde is van Lentekriebels en waarom de aantijgingen van Civitas niet deugen.

Zwaktebod

Over positieve publiciteit heeft het kenniscentrum niet te klagen. Het krijgt veel bijval, terwijl in de media praktisch geen positief woord over Civitas valt te vernemen.

Een kort geding is in zekere zin een zwaktebod van een educatieve organisatie die in paniek raakt omdat steeds meer leraren en ouders twijfelen over haar aanpak.