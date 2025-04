Stikstofgeklungel kabinet drijft zelfs landsadvocaat tot wanhoop

Bron: Dick Schoof, Femke Wiersma, Rijksoverheid

Afgelopen vrijdag 25 april stemde de ministerraad in met een ‘startpakket’ met stikstofmaatregelen. Premier Dick Schoof had beloofd eind maart een volledig plan rond te hebben, maar de speciale kabinetscommissie kwam pas een maand later met ‘de eerste contouren’ van een plan.

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) wil voor vergunningen niet meer rekenen met de hoeveelheid stikstof die op een natuurgebied neerdaalt, maar met de uitstoot van een bedrijf. Daarvoor moet wel eerst de wet worden gewijzigd.

Boeren verleiden tot krimpen of stoppen onderdeel van stikstofplannen

Het kabinet reserveert 2,2 miljard euro voor de stikstofplannen. Die bestaan voornamelijk uit het verleiden van boeren tot krimpen of stoppen, in ruil voor geld. Daarnaast gaat er per direct 600 miljoen euro naar een ‘maatwerkaanpak’ voor de overbelaste Veluwe en de Peel.

Het kabinet koerst met de stikstofmaatregelen op een halvering van de stikstofuitstoot in 2035 ten opzichte van 2019. Een berekening van de effecten van de plannen ontbreekt. Volgens premier Schoof is de ambitie dat Nederland eind dit jaar van het ‘stikstofslot’ afgaat.

Van het beruchte jaar 2030 rept het kabinet niet meer. Dat is opvallend. Niet alleen is 2030 het eerstvolgende wettelijke doel, ook de rechter oordeelde in januari dat de staat 50 procent van de stikstofgevoelige natuur voor eind 2030 onder de zogeheten kritische depositiewaarde, waaronder geen schade aan de natuur wordt toegebracht, moet brengen.