Hermans wil vertrouwen industrie terugwinnen. Is haar ‘klimaatpakket’ genoeg?

Ook gaat het kabinet meer investeren in infrastructuur. Zo moet er in 2026 een investeringsbeslissing worden genomen over het CO2-afvangproject Aramis , zodat vanaf 2030 kan worden begonnen met de ondergrondse opslag van CO₂.

Hoofdkantoren van internationale industriebedrijven stellen hun investeringen in de Nederlandse vestigingen uit. Bovendien moest een aantal fabrieken in de Rotterdamse haven de deuren sluiten. Door de hoge kosten lukte het niet om de productielocaties draaiende te houden.

Hermans zei vrijdagmiddag 25 april dat ze ‘heel goed beseft’ dat de industrie in Nederland onder druk staat. ‘Een weerbare, schone industrie is in het belang van Nederland.’ Afgelopen maanden vielen duizenden ontslagen bij Tata Steel en verscheidene chemiebedrijven in de Rotterdamse haven en Zeeland.

Door: Lotte Elbrink, redacteur Ondernemen en Victor Pak, redacteur Politiek

Met deze plannen zet minister Hermans een stap in de goede richting, maar het is de vraag of het genoeg is om het vertrouwen van de industrie in de overheid te herstellen. Willen de hoofdkantoren nog investeren in hun fabrieken in Nederland, of heeft de traagheid van dit kabinet blijvende schade veroorzaakt?

De industrie staat aan de basis van producten die we dagelijks gebruiken: van panty’s tot medische benodigdheden. De productie hier houden en de kosten daarvan verlagen, is essentieel als we willen voorkomen dat Nederland voor bepaalde productie en grondstoffen te afhankelijk wordt van landen als China.

Zorgen over investeringsklimaat

De maatregelen van het kabinet verbeteren het investeringsklimaat. Toch zijn er nog zorgen. Zo zijn de elektriciteitskosten nog steeds hoger dan in buurlanden. Bovendien wordt de CO2-heffing wel versoepeld, maar niet geschrapt. Europa heeft al regels en doelen op het vlak van CO2-reductie.

Met een eigen CO2-heffing, boven op de bestaande regels, blijft er een ongelijk speelveld bestaan. Het kabinet heeft in elk geval aangegeven open te staan voor alternatieven, en zegt hierover in gesprek te willen met de industrie en andere belanghebbenden.

Verder zijn er nog grote zorgen over de stikstofproblemen. ‘Dat gaat voor heel veel duurzame plannen echt de showstopper zijn. Zo worden nu geen vergunningen verleend,’ zegt Victor van der Chijs, voorzitter van ondernemersvereniging Deltalinqs in een persbericht. ‘Als dit niet rap verandert, steekt het kabinet langs deze weg eigenhandig alsnog een spaak in de wielen van allerlei duurzame projecten ter waarde van vele miljarden.’ Deltalinqs vertegenwoordigt de haven- en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven.

De overheid heeft, na een lange periode van stilte, een eerste stap gezet. Of het voldoende is om het geschonden vertrouwen te herstellen, zal moeten blijken, evenals of er nu makkelijker maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Het is intussen aan de industrie om nieuwe mogelijkheden en technologieën te onderzoeken.