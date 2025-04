‘Radicaal’ woningplan D66 is vooral radicaal antirechtsstatelijk en ondemocratisch

Voor de bouwplannen is natuurlijk grond nodig. Als gemeenten die niet kunnen kopen, mogen ze dwang inzetten. Bijvoorbeeld via een verplichting om grond te verkopen of te bebouwen. Onteigende grondbezitters krijgen ‘een mooi bedrag’, maar geen ‘exorbitante winsten’ meer.

Burgers die geen ‘zienswijze’ (uitgewerkte reactie) over de bouwplannen aan de gemeenteraad hebben gestuurd, komen er wat D66 betreft ook niet meer in bij de rechter. En ‘eindeloos terugkerende bezwaren’ moeten worden afgehandeld met behulp van kunstmatige intelligentie.

Om vertraging tegen te gaan, wil D66 de Raad van State voortaan slechts enkele zaken inhoudelijk laten behandelen. Tegen de rest van de bouwplannen mogen buurtbewoners en andere belanghebbenden niet meer over de doorgang, maar alleen over schadevergoeding procederen.

Bron: D66, Nederlands Dagblad, Gebiedsontwikkeling.nu

Door: Maria Bouwman redacteur Onze overheid

Dat D66 als oppositiepartij met een uitgebreid plan komt om de vastgelopen woningmarkt aan te pakken, is een mooi initiatief. Maar er valt nog veel te verbeteren. Het plan belooft een doorbraak, maar doet qua burgerrechten vooral aan afbraak.

Burgers verbieden om te procederen tegen bouwprojecten in hun omgeving, helpt niet tegen de echte oorzaak van de vertragingen. De gemiddelde vertraging bij nieuwbouwtrajecten van één à twee jaar wordt vooral veroorzaakt door de doorlooptijden bij de Raad van State. Daar kunnen burgers niets aan doen.

Het is efficiënter om de Raad van State een potje met geld te geven om meer juristen aan te nemen en de behandeling te versnellen. Dat laatste gebeurt overigens al, door woningbouwprojecten voorrang te geven.

Ongelijkheid burgers

Daarnaast is het plan niet rechtsstatelijk. Als de overheid plannen heeft die in strijd zijn of lijken met het recht, en die plannen het eigendomsrecht of de leefomgeving aantasten, moeten burgers zich daartegen kunnen verweren bij de rechter.

Het vergemakkelijken van onteigening, gedwongen bouw en ‘shoppen’ in zaken – zodat een groot deel niet door de Raad van State wordt behandeld – zorgt voor ongelijkheid tussen burgers wier zaken wel of niet worden behandeld en werkt machtsmisbruik in de hand.

De macht van gemeenten en projectontwikkelaars wordt oncontroleerbaar. Het is naïef om te denken dat zij altijd rekening houden met de leefbaarheid voor omwonenden en nooit juridische fouten maken in hun plannen. Dat blijkt ook uit de vele rechtszaken die bezwaarmakende burgers weten te winnen.

Daar komt bij dat het ontzeggen van beroep in zaken over milieu en leefomgeving juridisch vrijwel onmogelijk is sinds het zogeheten Varkens in Nood-arrest van het Europees Hof van Justitie (2021). Ook wie geen zienswijze heeft ingediend, moet van de Europese rechter in beroep kunnen.

Nieuwe grenzen aan sociale huur

Het plan hinkt daarnaast op twee gedachten. Terwijl D66 enerzijds radicaal wil dereguleren ten gunste van ‘de woningzoeker’ (lees: projectontwikkelaars en gemeenten) komen er anderzijds regels bij.

Zo wil D66 de eis van minimaal 30 procent sociale huur bij nieuwbouw behouden, maar daar moet een limiet van 50 procent bijkomen. Anders gaat ‘sociale problematiek’ zich ‘concentreren’. Het plan voedt hiermee het stigma dat sociale huurders asociale buren zouden zijn.

Bovendien levert sociale huur projectontwikkelaars op dit moment zo weinig op, dat het onwaarschijnlijk is dat zij meer dan 50 procent van een project uit sociale huur zouden laten bestaan. Het zou een beter idee zijn om de bouw van sociale huur aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met subsidies.