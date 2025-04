Pieter Omtzigt stapt op: ‘Moedig maar spijtig besluit’

Bron: Pieter Omtzigt, EW

Op 10 juni 2021 zegde Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap van het CDA op en ging verder als onafhankelijk Kamerlid . Twee jaar later begon hij Nieuw Sociaal Contract ( NSC ). De partij richt zich onder meer op ‘bestaanszekerheid’, hervormingen van het openbaar bestuur en het versterken van het dualisme in de politiek.

In 2021 kreeg Pieter Omtzigt een burn-out. De hoge werkdruk en de politieke spanningen, vooral binnen het CDA, eisten hun tol. Omtzigt nam tijdelijk afstand van zijn werkzaamheden in de Kamer om aan zijn herstel te werken.

Pieter Omtzigt begon zijn politieke carrière in 2003 bij het CDA . Hij stond op een onverkiesbare plek, maar kwam alsnog in de Tweede Kamer door personele verschuivingen binnen het CDA.

In een YouTube-video waarin hij zijn vertrek bekendmaakt, zegt hij voor zijn gezin te kiezen. Pieter Omtzigt is sinds 2009 getrouwd met Ayfer Koç. Ze kregen twee dochters. Ook twee meisjes uit Koç’ vorige huwelijk maken deel uit van het gezin. Koç was CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Enschede.

Na 21 jaar stapt Pieter Omtzigt uit de landelijke politiek. Zijn partij NSC gaat met Nicolien van Vroonhoven door als partijleider. Zij zal moeten knokken voor het voorbestaan van de partij, die in peilingen flink is gekelderd.

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Met zijn vertrek uit Den Haag geeft Pieter Omtzigt zijn partij een laatste kans om te overleven. In peilingen staat NSC er beroerd voor, met nog maar twee zetels die het overhoudt.

De afgelopen maanden trad Omtzigt al nauwelijks meer op de voorgrond. Hij deelde het fractievoorzitterschap met Nicoline van Vroonhoven en was veel minder dan haar betrokken bij de onderhandeling over de Voorjaarsnota. Van Vroonhoven en oud-staatssecretaris Folkert Idsinga voerden die gesprekken.

Omtzigt bouwde in zijn ruim twintig jaar in Den Haag een bijzondere carrière op. De econometrist ontpopte zich als financiële scherpslijper, met als kroon op zijn werk het blootleggen van de Toeslagenaffaire.

Een instabiele factor

Bij het CDA moest hij in 2012 knokken voor een plaats op de lijst, en daar slaagde hij in. Bijna tien jaar later ging het toch mis tussen hem en de christen-democraten, waarna hij NSC begon. Die partij maakte van bestaanszekerheid haar grote thema. Maar door Omtzigts grillen is de bestaanszekerheid van NSC zelf onzeker.

In 2023 kwam de partij met 20 zetels in de Kamer. Na moeizame onderhandelingen sloot ze een coalitieakkoord met PVV, VVD en BBB. Daarbij was Omtzigt een instabiele factor, die voor zijn coalitiepartners moeilijk te vertrouwen was.

De vraag is of de nieuwe partijleider Nicolien van Vroonhoven over het leiderschap beschikt om voor een opleving van NSC te kunnen zorgen. In haar rol als tijdelijk partijleider worstelde ze tijdens zware debatten, zoals bij de Algemene Beschouwingen. Maar andere bekende gezichten heeft NSC nauwelijks.

Op Van Vroonhoven rust de zware taak de jonge partij in rustig vaarwater te brengen, terwijl die deel uitmaakt van een moeizame regeringscoalitie.