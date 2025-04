Onwettige detentie pleit verdachte oud-advocaat Inez Weski niet vrij

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vlak voor een nieuwe voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen Inez Weski op donderdag 10 april, is bekend geworden dat de oud-advocaat na haar arrestatie in 2023 negen dagen is vastgehouden op een onwettige plek.

De Inspectie Justitie en Veiligheid zegt niet op de hoogte te zijn gesteld en dus geen toezicht kon houden. Dat is tegen de detentieregels.

Weski werd op 21 april 2023 aangehouden omdat ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) fungeerde als boodschapper voor haar cliënt Ridouan Taghi. Die zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een levenslange gevangenisstraf uit vanwege zijn betrokkenheid bij een reeks liquidaties.

Versleutelde berichten

Weski zou minimaal achtduizend versleutelde berichten van en naar Taghi hebben gesmokkeld. Het OM ziet haar als lid van een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel.

Ondanks het belastende bewijs in de vorm van de onderschepte berichten, beroept Weski zich op haar geheimhoudingsplicht als advocaat. In de strafzaak zullen haar advocaten eisen dat het OM vanwege de onrechtmatige detentie niet-ontvankelijk wordt verklaard. In dat geval gaat Weski vrijuit.