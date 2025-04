‘Alternatieve’ dodenherdenking? Ook op de Dam mag je 2 minuten aan Gaza denken

Bron: VVD, The Rights Forum, Femke Halsema.

Gelukkig is er ook positief nieuws over de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. De veiligheidsmaatregelen op de Dam zijn dit jaar, op zondag 4 mei, nog steeds fors. Maar gelukkig wel veel minder draconisch dan vorig jaar.

Minister van Justitie David van Weel (VVD) zegt zich zorgen te maken over een rustig verloop van 4 mei. Aanleiding was de pro-Palestijnse demonstratie op Eerste Paasdag in hartje Rotterdam. Die maakte duidelijk dat andermans geliefde tradities niet heilig zijn voor pro-Palestijnse activisten, in dit geval aangevoerd door een groep imams.

Het ‘inclusieve’ slaat volgens de initiatiefnemers op het feit dat bij deze dodenherdenking ruimte is ‘om de slachtoffers van de genocide op de Palestijnen te herdenken’. Die initiatiefnemers noemen zichzelf ‘een comité van rijksambtenaren en oud-diplomaten’. De pro-Palestijnse mensenrechtenorganisatie The Rights Forum heeft zich aan het initiatief verbonden.

Dodenherdenking zou dodenherdenking niet zijn, als er geen gedonder was. Dit jaar is er het nodige rumoer rond een ‘alternatieve dodenherdenking’ op 4 mei in Den Haag: ‘4 mei inclusief’ geheten. Tijdstip is 7 uur ’s avonds, als ook het programma van de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam begint.

Door: Gertjan van Schoonhoven, adjunct-hoofdredacteur

In de naoorlogse geschiedenis van de 4 mei-traditie is bepaald geen gebrek aan ‘alternatieve’ herdenkingen en ander rumoer. Om 8 uur ’s avonds mag het dan 2 minuten stil zijn, in de aanloop er naartoe is gekrakeel al sinds de jaren vijftig heel normaal.

Alternatieve herdenkingen waren zeker in de jaren zestig en zeventig aan de orde aan de dag. Toen was de oorlog in Vietnam de aanjager, nu is dat Gaza. Ook emanciperende minderheidsgroepen roerden zich vaak rond 4 mei met ‘eigen’ herdenkingen.

Voor protestbewegingen zijn herdenkingsdagen als 4 (en 5) mei ideaal, schrijft historicus Ilse Raaijmakers in haar boek De stilte en de storm. ‘Media-aandacht en publieke verontwaardiging’ zijn gegarandeerd.

4 mei is een grassroots-traditie

Het rumoer over de alternatieve herdenking in Den Haag doet in dit licht een beetje overdreven aan. Van oorsprong is ‘4 mei’ een echte grassroots-traditie, met veel ruimte voor lokaal, particulier initiatief.

Een gecentraliseerde Nationale Herdenking die eigenlijk geen concurrentie duldt van ‘alternatieve’ herdenkingen op hetzelfde tijdstip gaat in tegen de geest van de oorspronkelijke ‘4 mei’ (die overigens in Den Haag begon).

Dat gezegd hebbende: de bewering van de organisatie van de alternatieve dodenherdenking in Den Haag dat de Nationale Herdenking in Amsterdam niet ‘inclusief’ zou zijn, is wel een beetje mal. Als nou één traditie ‘inclusief’ mag heten, dan is het wel 4 mei.

Het aantal Nederlanders dat tijdens de Nationale Herdenking officieel wordt herdacht, is sinds de oorlog verdertigvoudigd: van 10.000 naar bijna 300.000. Dit omdat steeds meer maatschappelijke groeperingen in de herdenking worden opgenomen: tot en met Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens hedendaagse vredesoperaties.

Het begon eens met alleen leden van het verzet. De 100.000 vermoorde Nederlandse Joden moesten wachten tot de jaren zestig voor ze werden herdacht op 4 mei.

Nog inclusiever

Daar komt nog iets bij. De alternatieve herdenking wil dat het nóg veel ‘inclusiever’ (en ‘actueler’) wordt: álle slachtoffers van oorlogsgeweld, waar ook ter wereld, moeten op 4 mei worden herdacht. ‘Iedereen die slachtoffer is vanwege diens identiteit.’

Daar wordt de Nationale Herdenking niet per se duidelijker van, en de band met Nederland wordt helemaal losgelaten.

Los daarvan: wat het Haagse comité wil, kan natuurlijk allang. Iedereen mag om 8 uur ’s avonds, in die 2 minuten stilte, op de Dam, thuis voor de tv of in een auto langs de snelweg, denken aan wie of wat hij wil. Aan slachtoffers waar ook ter wereld, in welke oorlog dan ook.

Geen Nationaal Comité dat zich daarmee kan bemoeien. Kan het inclusiever?