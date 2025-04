Coenradie krijgt toch nipte meerderheid achter haar omstreden bajesbeleid

Na een week bungelen mag staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid door met haar noodgedwongen oplossing voor het cellentekort. Zij wil gedetineerden twee weken eerder vrijlaten om zo ruimte te winnen.

De Tweede Kamer hakte de knoop vandaag bij een herstemming door: 74 stemmen voor de motie tegen haar voorstel en 75 tegen. Vorige week staakten de stemmen nog: 74 voor en 74 tegen haar plan.

De motie tegen haar voorstel was ingediend door BBB en kreeg steun van PVV, VVD, SGP en JA21. Van de vier coalitiepartijen stemde alleen NSC tegen.

Opsteker voor Coenradie

De uitslag is een onverwachte opsteker voor Coenradie. Eerder kwam zij hard in aanvaring met haar eigen partijleider Geert Wilders. Desnoods moesten gevangenen van Wilders maar met zijn achten in een cel en staand slapen.

Coenradie noemt nog meer gedetineerden bij elkaar onhaalbaar en onveilig. Eenderde van de gedetineerden zit al samen in één cel.

Het cellentekort komt onder meer door een tekort aan cipiers. Ruim 4.100 ‘zelfmelders’ (die een oproep kregen om hun straf uit te zitten) lopen buiten, omdat er voor hen geen cel beschikbaar is.