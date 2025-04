Getergde Groningers in verzet tegen gasplannen Hermans

Bron: Provincie Groningen, Het Hogeland, Sophie Hermans

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze Overheid

Botsingen tussen lokale en landelijke overheid zijn aan de orde van de dag. Van de dreigende rechtszaak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het financiële rampjaar 2026, tot de zaak van de gemeente Westerwolde over het overvolle opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Het slordige, overhaaste besluit over de gaswinning in Warffum is een nieuw dieptepunt in de relatie van ‘Den Haag’ met Groningen. Het is meer dan terecht dat de gemeente en de provincie opkomen voor hun inwoners, wiens leed decennialang is genegeerd en gebagatelliseerd.

Als minister Hermans het leed van de Groningers echt zo goed begrijpt, laat zij het Staatstoezicht op de Mijnen een nieuw onderzoek doen. Dat wil het SodM nota bene zelf ook. Als gaswinning nog steeds verantwoord is, zal dat opnieuw uit het onderzoek komen. Dus waar is het kabinet bang voor?

Vertrouwen neemt af

Geen wonder dat het vertrouwen in de overheid afneemt, als een expliciete belofte van het kabinet om de gaswinning definitief te stoppen nog geen jaar later niks waard blijkt te zijn. Zelfs het doen van gedegen onderzoek om deze koerswijziging te onderbouwen, is kennelijk te veel gevraagd.

Het enige hoopvolle aan dit soort rechtszaken is dat lokale overheden laten zien dat zij wél voor hun burgers staan. Zo kan er een begin worden gemaakt met het zeker in Groningen broodnodige herstel van vertrouwen in de overheid.