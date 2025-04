Faber wankelt na weigering excuus voor lintjesaffaire

Ook vragen zij zich af of er nog wel eenheid van kabinetsbeleid is, omdat Schoof en Uitermark een ander besluit nemen dan Faber. De Kamer debatteert morgen om 10:15 over de kwestie.

In het vragenuur weigerde Faber op haar besluit terug te komen. Daarom eist de oppositie nog dinsdag of woensdag een debat over de kwestie waar de vertrouwensvraag wordt gesteld.

De toekomst van asielminister Marjolein Faber is hoogst onzeker. De PVV -bewindspersoon is het vertrouwen van een deel van de Kamer kwijt wegens het weigeren van vijf lintjes.

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Het is treurig dat de Haagse politiek over zo’n kwestie een lijn in het zand moet trekken. Maar inhoudelijk weet Faber ook geen potten te breken. De daling van de asielinstroom sinds het aantreden van het kabinet-Schoof is grotendeels aan Europees beleid toe te schrijven. Ook voor het kabinet zou het beter zijn als een capabele minister de plaats van Faber inneemt.

In de laatste kwestie laat Faber zien weinig democratisch besef te hebben. De lintjestraditie is een maatschappelijke. Dat zij daarop politiek bedrijft, is een nieuw dieptepunt. Haar beruchte uitspraak ‘ik ben beleid’ geeft Faber daarmee opnieuw invulling. Een minister hoort niet zo zo gevoelig te zijn voor de autocratische verleiding.

Haar ministerschap wordt gekenmerkt door ruzies en relletjes, over inzet van het noodrecht, het plaatsen van borden bij asielzoekerscentra, uitspraken over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky , ruzie met premier Schoof over de agenda van de ministerraad en nu dus de lintjesaffaire.

Alleen de PVV en Forum voor Democratie steunen de keuze van Faber. Daarmee is haar positie serieus in het geding. De grote vraag in Den Haag is of Wilders zijn steun aan het kabinet intrekt als de andere coalitiepartijen VVD, NSC en BBB besluiten het vertrouwen in Faber op te zeggen.

Faber is een blok aan het been van Wilders geworden. In de peilingen zakt de PVV al weken weg. De partij staat inmiddels op 31 zetels. Maar in het opiniepanel van Hart van Nederland steunt een meerderheid van de PVV-kiezers de minister in de kwestie rond de lintjes.

Door Faber te blijven steunen, hoopt Wilders zijn achterban tevreden te houden die koste wat kost strenger asielbeleid eist. Het thema migratie is cruciaal voor de PVV, maar minister Faber weet nauwelijks resultaten te boeken. Twee belangrijke asielwetten van Faber zijn na flinke vertraging door de ministerraad goedgekeurd, maar nog niet behandeld in de Tweede Kamer.