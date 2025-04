Oproep tot paraatheid: Defensie richt zich tot de samenleving

De feiten: Commandant der Strijdkrachten wil hogere paraatheid

Bron: NOS, Onno Eichelsheim

Op donderdag 10 april heeft Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim een dagorder uitgevaardigd aan alle 76.000 medewerkers van Defensie. In de interne boodschap roept hij op tot verhoogde paraatheid. De eerste alinea’s zijn glashelder: Rusland test de Nederlandse alertheid, onder meer via sabotagepogingen en cyberaanvallen. De dagorder houdt ook rekening met een scenario waarin Nederland – in het geval van een vredesdeal in Oekraïne – in NAVO-verband troepen levert om de vrede te bewaken.

Wie zegt wat over de hogere paraatheid?

Eichelsheim hamert op het belang van militaire basisvaardigheden, vaccinaties en eenheden die ‘op niveau, opgeleid en getraind zijn’.

hamert op het belang van militaire basisvaardigheden, vaccinaties en eenheden die ‘op niveau, opgeleid en getraind zijn’. Verder roept hij op tot verhoogde waakzaamheid op het gebied van veiligheid en informatievoorziening. Zo moeten defensiepassen zichtbaarder worden gedragen op kazernes, inzetplannen vertrouwelijk blijven, en apps op privételefoons met zorg worden gebruikt.

Die oproep volgt op het recente nieuws over het gebruik van de wielrennersapp Strava, waarmee de locatie van militairen zichtbaar werd voor gebruikers.

EW’s visie: Dagorder is gericht aan de samenleving

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie

Gezien de verslechterende internationale veiligheidssituatie is een dagorder met deze strekking niet vreemd. Rusland test de grenzen en de NAVO staat op scherp. Toch kan de kritische lezer zich niet volledig aan de indruk onttrekken dat deze oproep niet zozeer is gericht aan de krijgsmacht zelf, maar meer aan de samenleving. Weinig nieuws voor defensiepersoneel De NOS berichtte als eerste over de dagorder, en had de Commandant der Strijdkrachten ook gelijk voor de camera staan. De dagorder was direct te lezen via het NOS-artikel, terwijl het in de basis een intern document betreft. Bovendien staat er veel informatie in die militairen allang weten. Als er één beroepsgroep is die iets weet van het huidige internationale dreigingsniveau, dan zijn het wel militairen. Op pagina twee van de dagorder blijft Eichelsheim hangen in algemeenheden. Bekende pijnpunten binnen Defensie – die voortdurend intern worden gecommuniceerd – worden herhaald. De dagorder biedt dus weinig nieuws voor defensiepersoneel. Subtiel voorsorteren Opvallend is wel het subtiele voorsorteren op een mogelijke Nederlandse bijdrage aan een vredesmacht in Oekraïne. Mocht een staakt-het-vuren in Oekraïne worden bereikt, dan ligt het volgens Eichelsheim in de lijn der verwachting dat Nederland wordt gevraagd bij te dragen aan de vrede. Internationaal wordt natuurlijk al op het hoogste (militaire) niveau druk gespeculeerd over een eventuele troepenmacht. Eichelsheim lijkt alvast een klein voorzetje te geven.

Verdere verdieping: Dagorder komt niet vaak voor

Een dagorder is in de basis niets meer dan een brief, vaak afkomstig van de hoogste militair in rang, waarin bijzonder nieuws wordt gedeeld met alle leden van de krijgsmacht. In Nederland komt het niet heel vaak voor dat er zo’n dagorder wordt verstuurd. Voorbeelden uit het verleden Er zijn in de recente militaire geschiedenis enkele voorbeelden. In 1972 werd een dagorder voorgelezen wegens ophef rond dienstplichtigen die weigerden de militaire groet te brengen. Volgens de legerleiding was dat in strijd met de krijgstucht. Via een dagorder werden de weigeraars nog eens formeel gesommeerd zich aan de regels te houden. In 2003 volgde een dagorder naar aanleiding van aangekondigde bezuinigingen, en in 2007 werd de krijgsmacht via hetzelfde middel geïnformeerd over een nieuwe gedragscode. In van 2017 kwam er een dagorder toen toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp aftraden naar aanleiding van het vernietigende rapport over het fatale mortierongeval in Mali.

