Peilingen: zo slecht doen PVV, NSC en BBB het

De feiten: Coalitie blijft impopulair

Bron: EenVandaag, Verian

De dip van de coalitie in de peilingen is niet voorbij. Dat blijkt uit de laatste zetelpeiling van EenVandaag/Verian. PVV, VVD, NSC en BBB houden virtueel 61 van de 88 Kamerzetels over. De VVD scoort met 28 zetels als enige partij boven haar huidige zetelaantal (24), de andere drie coalitiepartijen staan op stevig verlies. NSC houdt in deze peiling zelfs maar één zetel over. Twee weken geleden vertrok oprichter en partijleider Pieter Omtzigt uit de politiek. NSC doet het sinds het aantreden van het kabinet-Schoof slecht in de peilingen. De PVV staat in de peiling op 29 zetels, een verlies van 8. De BBB is met 3 virtuele zetels meer dan gehalveerd. De partij heeft 7 zetels in de Kamer.

EW’s visie: Gebrek aan daden breekt coalitiepartijen op

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

De impopulariteit van de coalitiepartijen is geen wonder. Ruzies en relletjes domineren de verhoudingen, en het gebrek aan dadendrang is pijnlijk zichtbaar. Dat bleek afgelopen maand opnieuw, toen de coalitie de onderhandelingen over de Voorjaarsnota weliswaar overleefde, maar nauwelijks met beleid kwam waarmee Nederland erop vooruitgaat. De coalitiepartijen deelden vooral cadeautjes aan zichzelf uit. Fundamentele keuzes voor de toekomst werden amper gemaakt. Die enkele uitzondering, de aanleg van de Nedersaksenlijn, ging ten koste van de Lelylijn. Nadat de vier coalitiepartijen dat soort plannetjes hadden bekokstooft, moest het kabinet tekenen bij het kruisje. Inspraak was amper mogelijk. Vakministers onmachtig Zo zijn vakministers in dit kabinet haast onmachtig. Mona Keijzer (BBB) zag haar deal met woningcoöperaties voor het stimuleren van de woningbouw getorpedeerd, terwijl minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) en Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei, VVD) nauwelijks geld kregen voor de aanpak van de knelpunten op hun dossiers. Beide ministers kwamen pas na de Voorjaarsnota met hun plannen voor de stikstofaanpak en het behalen van klimaatdoelen zonder de industrie uit Nederland te jagen. Maar zowel Wiersma als Hermans moest concluderen dat ze maar een paar centen voor hun plannen hebben. Zolang de coalitiepartijen daar geen verandering in brengen, zal de populariteit van het kabinet niet snel toenemen. Het blijft verbazen dat de vier partijen zich door gedoe laten gijzelen, terwijl zij alle vier deze samenwerking zagen als ultieme kans voor rechts regeringsbeleid.

Verdere verdieping: Wat de VVD goed doet

Sinds het aantreden van het kabinet in juli 2024 scoren drie van de vier coalitiepartijen niet goed in de peilingen. Ook de PVV niet, die na de verkiezingsuitslag in november 2023 nog wel even op zetelwinst stond. Uitzondering is de VVD. De partij van Dilan Yesilgöz probeert zich continu te af te zetten tegen het kabinetsbeleid. De liberalen lanceerden afgelopen maanden diverse plannen. Dat begon dit jaar met een plan voor ‘werkend Nederland’. Vervolgens maakte de partij zich hard voor extra investeringen in defensie. En vorige week onthulde de partij nog het plan Radicaal kiezen voor groei ‘voor een sterke en weerbare economie’. In een peiling van Ipsos I&O afgelopen maart scoorde Yesilgöz als enige coalitieleider hoger dan een 5. Kiezers waarderen haar met een 5,4. Geert Wilders (PVV) scoort een 4,2, Caroline van der Plas (BBB) een 4,3. Over kersvers NSC-partijleider Nicolien van Vroonhoven was nog geen cijfer bekend.

