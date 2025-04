Deskundigen waarschuwen voor chaos door tegenbewijsregeling box 3

Bron: Tweede Kamer

Daarbij loopt bij de Hoge Raad een zaak over de box 3-belasting in de jaren 2017 tot en met 2020. Die hangt dreigend boven de begroting en de Belastingdienst.

Het kabinet legde die uitspraken vast in de Wet tegenbewijsregeling box 3, aan de hand waarvan spaarders en beleggers kunnen bepalen of zij belastinggeld terugkrijgen. Die wet is veel te ingewikkeld of overbodig, menen de deskundigen.

Vanaf deze zomer krijgen spaarders en beleggers mogelijk een deel van de box 3-belasting over de jaren 2021 tot en met 2024 terug. De Hoge Raad oordeelde in 2024 namelijk dat de vermogenstaks over deze jaren te hoog kan zijn geweest.

Tot die conclusie kwamen belastingexperts deze week tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de hersteloperatie om spaarders en beleggers te compenseren voor te veel betaalde box 3-belasting .

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Dat is om diverse redenen een goed idee. Het voorkomt dat de fiscus eerst de Hoge Raad-regeling moet implementeren en daarna de 2028-regeling. Belastingplichtigen kunnen alvast wennen aan ‘2028’. En de regeling voorkomt die rechtszaken, omdat ze voordeliger is voor vooral vastgoedbeleggers.

Hoogleraar Heithuis stelt daarom voor om als tegenbewijs de Hoge Raad-regeling te negeren, en meteen de 2028-regeling in te voeren. Nog steeds is de komende jaren het fictieve stelsel van toepassing, gemaximeerd op het werkelijke inkomen uit vermogen volgens de 2028-regeling.

Dit is de zogeheten tegenbewijsregeling. Vanaf aankomende zomer kunnen spaarders en beleggers met deze regeling geld terugvragen bij de fiscus over de afgelopen jaren.

Tot die tijd geldt nog steeds het stelsel met een belasting over de fictieve inkomsten uit vermogen. Maar wie aantoont dat het werkelijk inkomen uit vermogen lager ligt dan de fictieve inkomsten, mag maximaal over dat werkelijke inkomen worden aangeslagen.

Nog steeds geldt het wettelijke stelsel waarin de Belastingdienst elk jaar 36 procent belasting heft over het fictieve (‘forfaitare’) rendement op vermogen, voor zover dat hoger is dan afgerond 57.000 euro per persoon.

Over spaargeld bedraagt het fictieve rendement afgerond 1 procent per jaar, in lijn met de spaarrente. Voor al het overige vermogen – vakantiehuis, verhuurd vastgoed, crypto’s, aandelen, beleggingsfondsen, leningen verstrekt aan kinderen – geldt een fictief rendement van afgerond 6 procent per jaar, afgeleid van langjarige gemiddelden.

Heeft een vakantiehuis of een aandelenportefeuille een waarde van 300.000 euro, dan is het rendement daarover dus 18.000 euro per jaar. Ongeacht welk rendement in werkelijkheid is behaald. Over die 18.000 moet vervolgens 36 procent belasting worden betaald.

Fictieve rendementen

In 2024 oordeelde de Hoge Raad dat die fictieve rendementen niet meer door de beugel kunnen. Nog steeds gelden genoemde fictieve rendementen, maar wie nu kan aantonen dat het werkelijke rendement in een jaar daaronder ligt, wordt maximaal voor het lagere rendement aangeslagen.

Vervolgens legde de Hoge Raad uit hoe dat werkelijke rendement moet worden vastgesteld. Voor aandelen is dat niet zo ingewikkeld: koerswinst (ook de papieren) plus dividend. Maar voor vastgoed is dat ronduit problematisch.

Het inkomen uit een vakantiehuis moet worden vastgesteld door het verschil te nemen tussen de WOZ-waarde van het ene en het volgende jaar, plus eventuele huurinkomsten. De werkelijke waarde van het huis doet er niet toe.

Kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud of verbetering, zijn niet aftrekbaar. Een stijging van de WOZ-waarde die kan worden verklaard uit woningverbetering, mag dan wel weer buiten beschouwing mag worden gelaten.

Compleet nieuw stelsel

Vooral de benadering van vastgoed stuit op veel bezwaren. Die is ingewikkeld en nog steeds fictief. En waarom zijn kosten niet aftrekbaar? Naar verwachting stappen beleggers hierom direct weer naar de rechter.

Na 2028 moet volgens plan een compleet nieuw stelsel worden ingevoerd. Daarin kunnen beleggers wel kosten in mindering brengen.