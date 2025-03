Wtmo: 50 eurocent voor het KWF? Misschien bent u wel geradicaliseerd

Aangezien regeringspartij NSC geen zetels in de Eerste Kamer heeft, is de toekomst van de wet onzeker.

Hoog tijd, vindt het kabinet-Schoof, om radicaliserende invloeden op moskeeën, weekendscholen en andere organisaties te bestrijden. Maar vanuit de oppositie klinkt van links tot rechts protest over de uitvoerbaarheid van de wet.

Dit idee komt uit de koker van Sander Dekker, VVD-minister (Rechtsbescherming) in het kabinet-Rutte III. Oud-coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie zijn inmiddels kritisch, de VVD staat nog altijd vierkant achter de plannen.

Organisaties moeten van alle donaties de herkomst, het doel en de omvang gaan registreren. Of het nu gaat om 50 eurocent bij een (digitale) collecte, of om duizenden euro’s. Zo hoopt het kabinet buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 20 maart over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). Deze wet moet betere controle op donaties aan non-profitorganisaties, van voedselbank tot kerk en moskee, mogelijk maken.

Bron: Volkskrant, Adviescollege, Tweede Kamer

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze overheid

Het is zorgelijk dat maatschappelijke organisaties via donaties van buitenaf worden ingezet voor politieke of religieuze beïnvloeding en radicalisering. Denk aan de problemen rondom fundamentalistische islamitische weekendscholen.

Toch zou het kabinet met een realistische, doelmatige bril naar dit voorstel moeten kijken. Dan is de enige conclusie dat dit wetsvoorstel veel te ver gaat. Het raakt vooral onschuldige organisaties.

Is het, om fundamentalistische invloeden te bestrijden, nodig om de vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding van elk kwartje de herkomst te laten vastleggen?

Moet een PKN-gemeente de zondagse collectebus voortaan doen vergezellen van een formulier, waarin de kerkganger verklaart zijn gift in Nederland te hebben verdiend?

Doelmatiger

Radicalisering vergt een harde aanpak. Maar er zijn doelmatiger, minder hardvochtige methodes te verzinnen.

Bijvoorbeeld het inschakelen van de Raad voor de Kinderbescherming voor het signaleren van misstanden op weekendscholen, zoals terrorisme-expert Beatrice de Graaf oppert.

Goede doelen en religieuze gemeenschappen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Ze zorgen voor verbinding en helpen mensen in nood.

Juist in tijden waarin de uitgaven aan nationale veiligheid misschien wel zullen leiden tot bezuinigingen op de verzorgingsstaat, zijn deze organisaties onmisbaar.