Woningbouw stagneert, terwijl er makkelijk duizenden woningen bij kunnen

Eind 2024 waren er maar liefst 115.000 woningen waarvoor een bouwvergunning was verleend, maar waarvan de bouw nog niet was begonnen.

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Er is dan wel een vergunning afgegeven, en toch wordt er niet gebouwd. Onderschat de moeite die het kost om een bouwvergunning te krijgen niet. Vaak duurt het wel zeven jaar voordat zo’n vergunning er is.

WoningBouwersNL, een vereniging van woningbouwspecialisten, heeft op een rijtje gezet wat er aan bouwplannen zijn in Nederland en laat in de Thermometer Koopwoningen voorjaar 2025 zien dat meer dan twee derde van de vergunde woningen nog steeds niet in aanbouw is.

De groei van de woningbouw stagneert niet door gebrek aan plannen – want die zijn er echt in grote mate – maar door uitvoeringsproblemen.

Gemeentes willen geen harde criteria opstellen voor hun bouwplannen. Bij de ene gemeente zijn de plannen nog heel zacht en worden ze toch hard genoemd, het omgekeerde komt ook voor.

De Tweede Kamer heeft er al eens op aangedrongen om voor alle gemeentes dezelfde criteria aan te houden zodat er meer inzicht komt in de planning, maar gemeentes negeren dat. Inzicht in de concrete bouwplannen blijft daardoor lastig.

In totaal waren er in 2019 harde en zachte plannen voor zo’n 800.000 woningen in de komende tien jaar. Eind 2024 telden alle plannen op tot 1,6 miljoen geplande woningen in de komende 15 jaar. Dat is veel, maar meestal niet haalbaar.

Een voorbeeld uit Flevoland

Zo wil de provincie Flevoland de bestaande voorraad met maar liefst 56 procent vergroten in de komende jaren. Omdat er geen rekening is gehouden met bedrijventerreinen die ruimte moeten maken voor woningbouw of stikstofrechten, zijn veel plannen niet realistisch.

In de provincies Utrecht en Noord-Holland weten de gemeentes voor meer dan de helft van de geplande woningen niet eens waar ze moeten komen. Er is geen locatie voor aangewezen. Doorgaans leidt slechts een vierde van de harde plannen tot de bouw van een huis.

Woningbouw moet ook groter en duurder

De aanbeveling van de bouwende branche: bouw niet alleen goedkoop, maar ook groter en duurder. Want als er 1.000 dure en grotere woningen worden gebouwd, dan komen er in de bestaande woningvoorraad 1.400 woningen vrij.

Iemand met een kleine woning verhuist naar een grotere en laat een huis achter. Die verhuisbeweging zorgt voor doorstroming. Bij 1.000 goedkope nieuwe woningen is de impact op de bestaande woningvoorraad veel kleiner.

Het woningtekort is nog altijd groot. In 2023 kwamen er 100.000 huishoudens bij en daar stonden slechts zo’n 70.000 nieuwe huizen tegenover. Het tekort is daarmee opgelopen tot meer dan 400.000 woningen.

Door de Wet betaalbare huur gaan bouwers in de goedkopere categorie kleiner bouwen en worden de huizen voor de vrije sector heel duur, want die moeten het tekort op de goedkope categorie compenseren. Dat lijkt niet evenwichtig.