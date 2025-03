Waarom de zoektocht van defensie naar oefenterreinen moeizaam verloopt

Naast de Terletse Heide overweegt defensie ook locaties bij Lelystad, en in de Kollumerwaard in Friesland. In december vielen vijf andere potentiële terreinen al af vanwege complicaties op het gebied van milieu, geluidshinder en natuurbescherming.

Door grote investeringen in nieuw materieel – en de krijgsmacht zelf – heeft defensie de komende jaren meer ruimte nodig om te oefenen. Wegens ruimtegebrek in Nederland richt defensie nu het vizier onder meer op beschermde natuurgebieden. Dat veroorzaakt weerstand bij actiegroepen en milieuorganisaties.

Door: Nard Lodewijk, redacteur defensie

In Nederland lijkt de noodzaak van een sterke krijgsmacht inmiddels te zijn doorgedrongen. Maar: dan wel graag ver van huis. Het klassieke not in my backyard steekt opnieuw de kop op nu defensie dringend zoekt naar oefenterreinen, en daarbij noodgedwongen moet kijken naar natuurgebieden als de Terletse Heide.

Natuurlijk heeft niemand zin in ontploffingen in de buurt van zijn of haar huis. Ook is het zeer begrijpelijk dat burgers zich zorgen maken over de gevolgen voor kwetsbare natuur in Nederland.

Tweederde defensieterrein in beschermd natuurgebied

Ongeveer tweederde van het defensieterrein ligt in beschermd natuurgebied, omdat daar simpelweg de meeste ruimte is in het dichtbevolkte Nederland. Defensie heeft daarom ook de morele plicht om de natuur zoveel mogelijk te ontzien.

Ook oefent defensie al veel in het buitenland – de marine in Scandinavië, de luchtmacht in de Verenigde Staten en de landmacht in Duitsland.

Toch moet er ook ruimte worden gemaakt om in Nederland te oefenen, anders dienen al die nieuwe tanks en wapens vooral als decor. Bovendien is het niet raadzaam om (nieuwe) militairen ongetraind een gewapend conflict in te sturen.

Stikstofuitspraak Raad van State maakt uitbreiding nog moeilijker

De recente stikstofuitspraak van de Raad van State maakt uitbreiding zo waar nog moeilijker. Op 22 januari 2025 oordeelde de rechtbank namelijk dat de staat zich moet houden aan de stikstofdoelen voor 2030.

Toch zal serieus moeten worden gekeken naar een uitzonderingspositie voor defensie wat betreft stikstofregels. Veiligheid en vrijheid hebben nu eenmaal hun prijs. Zonder oefenterreinen is er ook geen geloofwaardige, getrainde en afschrikwekkende krijgsmacht.

Juist diegenen die bang zijn dat de ‘leefomgeving in gevaar komt’ zouden moeten pleiten voor meer ruimte voor defensie. Oorlog bedreigt de leefomgeving namelijk pas echt. Veiligheid vraagt nou eenmaal offers, ook in de eigen achtertuin.