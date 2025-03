Utrecht bouwt autovrije wijk: wordt die wel leefbaar?

In Merwede komen er 6.000 koop- en huurhuizen voor 12.000 bewoners. Van de huurhuizen is 30 procent sociale huur, 25 procent middenhuur en 45 procent vrije sector.

Als ze voor bijvoorbeeld een verhuizing met een auto de wijk in moeten, kunnen bewoners een ontheffing aanvragen. Nooddiensten kunnen altijd de wijk in.

In de nieuwe wijk zijn 250 deelauto’s toegestaan. En aan de rand komen twee parkeergarages voor de bewoners, die daar dan wel 200 euro per maand voor moeten betalen.

In Utrecht ging afgelopen week de eerste paal in de grond voor de wijk Merwede, waar geen auto’s mogen komen. Merwede wordt daarmee de grootste autovrije wijk van Nederland.

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Veel mensen willen een parkeerplek voor hun huis. Zij zullen niet in Merwede willen wonen. Toch is het zinvol om ervaring op te doen met dit soort bijzondere wijken.

Wil Nederland voldoende huizen bouwen, dan moet er ruimte zijn voor dit soort initiatieven. En stel je voor hoe straten en wijken eruit zouden zien met minder of geen auto’s.

Komen opa en oma de wijk binnen?

Nog niet alles is uitgedacht. Zo is het de vraag hoe een oma of opa die op bezoek komt en slecht ter been is, de wijk inkomt. En als bewoners een zware bank hebben besteld, gaan de bezorgers dan te voet de wijk in?

De projectontwikkelaars en de wethouder Ruimtelijke Ordening Eelco Eerenberg (D66) zeggen dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven, maar wel zo min mogelijk. Er komt overigens wel een centrale plek waar bewoners hun pakketjes kunnen afhalen.

Het wordt al met al een interessant sociaal experiment in Utrecht. Over tien tot vijftien jaar moet de wijk af zijn.